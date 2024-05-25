Марцел Личка не согласился со званием лучшего тренера сезона в РПЛ

— Многие коллеги называют вас лучшим тренером сезона РПЛ. Считаете ли вы себя таковым?

— Я вам честно скажу. Я такие индивидуальные награды не понимаю. Когда ты лучший бомбардир, там есть статистика. Кассьерра забил 21 гол — он будет лучшим бомбардиром. Я уважаю всех тренеров РПЛ и ФНЛ.

Например, очень хорошая работа тренера Мусаева. Он молодой, хороший парень, он строит новую команду. Здесь был Ивич — тоже отличный тренер. Мы можем так следить команда по команде. Честно говоря, я лучший или другой — это неважно.