Георгий Джикия покинул «Спартак»: «Мы прощаемся, но идем дальше. Футбольный мир такой»
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал последний официальный матч в составе красно-белых.
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал последний официальный матч в составе красно-белых.
Сегодня, 25 мая, «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0), Джикия провел всю игру на скамейке запасных.
— Георгий, вы провели заключительный официальный матч за «Спартак». С какими чувствами покидали поле?
— В раздевалке я сказал речь, поблагодарил всех за работу, за семь с половиной долгих лет. Мы остаемся друзьями, прощаемся, но идем дальше, потому что футбольный мир такой, что меняется все быстро.
— Будет ли прощальный ужин?
— Мы уже собирались, ужинали. Недавно вместе обедали. Если кто‑то захочет со мной встречаться, будем это делать. Все мои друзья и товарищи, мы еще не раз увидимся не только за столом, но и на поле, как даст бог.
— То есть вы остаетесь в России?
— Я сказал в конце: как даст бог. Поэтому посмотрим.
— Есть ли сейчас продвижение по будущему?
— Сейчас главное было закончить официально все. Что касается моего будущего, завтра‑послезавтра будем предпринимать меры, работать и двигаться дальше, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».
Георгий Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года: в составе красно-белых он выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.