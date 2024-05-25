Георгий Джикия покинул «Спартак»: «Мы прощаемся, но идем дальше. Футбольный мир такой» | Источник: Sport24

Сегодня, 25 мая, «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0), Джикия провел всю игру на скамейке запасных.

— Георгий, вы провели заключительный официальный матч за «Спартак». С какими чувствами покидали поле?

— В раздевалке я сказал речь, поблагодарил всех за работу, за семь с половиной долгих лет. Мы остаемся друзьями, прощаемся, но идем дальше, потому что футбольный мир такой, что меняется все быстро.

— Будет ли прощальный ужин?

— Мы уже собирались, ужинали. Недавно вместе обедали. Если кто‑то захочет со мной встречаться, будем это делать. Все мои друзья и товарищи, мы еще не раз увидимся не только за столом, но и на поле, как даст бог.

— То есть вы остаетесь в России?

— Я сказал в конце: как даст бог. Поэтому посмотрим.

— Есть ли сейчас продвижение по будущему?

— Сейчас главное было закончить официально все. Что касается моего будущего, завтра‑послезавтра будем предпринимать меры, работать и двигаться дальше, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».