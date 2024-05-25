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21:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Алга, Казахстан!». Игроки сборной Бразилии поздравили Алипа с чемпионством

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип отреагировал на завоевание чемпионского титула РПЛ в составе «Зенита», передают Vesti.kz.

Зенит
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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26
фотографий
26
фотографий

Алип вышел в прямой эфире в соцсетях и поделился своей реакцией на очередной трофей. Также он коротко поговорил со своими партнерами.

Сначала защитник высказался самостоятельно:

«Трехкратный чемпион России! Это тебе не халям-балям. Сегодня Питер гуляет! Не зря старались».

Позже на просьбу Нуралы передать привет Казахстану отреагировали Александр Коваленко и Ильзат Ахметов «Мы чемпионы, Нурик! Салам всем», — сказал Коваленко.

«Всем салам алейкум. Алга Казахстан!», — добавил Ахметов.

Кроме того, в эфире высказались бразильские легионеры «Зенита» Педро, Мантуан, Нино, Клаудиньо и Артур:

«Казахстан давай! Казахстан — топ! Казахстан и Бразилия вместе».

Напомним, в 30-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1), а другой претендент на титул «Динамо» — уступил на выезде «Краснодару» (0:1), это позволило команде Сергея Семака финишировать на первом месте. Для «Зенита» это шестое чемпионство в РПЛ подряд.

Алип провел полный матч с «Ростовом». Всего на счету казахстанца в этом сезоне 25 матчей в РПЛ. Он завоевал свой третий титул РПЛ.

2 июня «Зенит» сыграет в Суперфинале Кубка России с «Балтикой» и в случае победы может оформить «золотой дубль».

Зенит
2:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
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