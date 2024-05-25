Игрок «Зенита» Ерохин прокомментировал слухи об интересе «Краснодара»

«У нас ещё есть финал Кубка России. Сейчас будет время, а все официальные заявления со стороны клуба будут сделаны. Все прочитают», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Александр Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга россиянин стал шестикратным чемпионом России по футболу, один раз выиграл Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России. Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 700 тысяч.