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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Зенита» Ерохин прокомментировал слухи об интересе «Краснодара»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал слухи об интересе «Краснодара».

Зенит
Краснодар
Игрок «Зенита» Ерохин прокомментировал слухи об интересе «Краснодара» | Источник: Чемпионат.com

«У нас ещё есть финал Кубка России. Сейчас будет время, а все официальные заявления со стороны клуба будут сделаны. Все прочитают», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Александр Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга россиянин стал шестикратным чемпионом России по футболу, один раз выиграл Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России. Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 700 тысяч.

В Суперфинале Кубка России «Зениту» предстоит встретиться с калининградской «Балтикой». Игра за трофей состоится 2 июня.

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