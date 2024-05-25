«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал

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«Зенит» — чемпион. Шестой год подряд. Хотя в нынешнем сезоне петербуржцы, казалось, сделали всё, чтобы их доминирование в РПЛ закончилось. Это был худший чемпионат для сине-бело-голубых при Сергее Семаке. И после завоевания «Зенитом» золота хочется скорее покритиковать лидера нашего футбола, а не аплодировать ему: прямо как в истории с прошлогодним чемпионством «Баварии».

Можно дискутировать на тему того, кто стал «жирным котом» в «Зените». Винить в спаде якобы потерявших мотивацию бразильских лидеров команды. Хотя статистика от Sofascore утверждает обратное. Клаудиньо, Вендел и Дуглас Сантос — в топ-3 лучших игроков по количеству точных передач на чужой трети поля. Клаудиньо на первом месте по количеству созданных голевых моментов в лиге, а Вендел — третий. Между ними Максим Глушенков из «Локомотива», которого за такую статистику все, наоборот, хвалят. Кроме того, Клаудиньо наряду с Глушенковым — лучший по передачам под удар, а Вендел и Дуглас Сантос, будучи защитником, входят в топ-10.

Можно рассуждать о тренерских качествах Семака и задаваться вопросом о том, почему «Зенит» во многих матчах играл медленно. Однако нельзя не признать — Семак умеет работать со звёздами. Это его качество приносило очень хороший результат в чемпионате России на протяжении пяти сезонов, пока у петербуржцев едва ли не на каждой позиции были сильнейшие футболисты в РПЛ.

Однако в последние два года «Зенит» сам опустил свой уровень до уровня конкурентов. Отчасти вынужденно — в силу обстоятельств. После февраля 2022-го объективно труднее работать на трансферном рынке. Но в значительной мере сложившая ситуация стала следствием ошибок петербургского клуба с новичками. Наверное, тут есть вина и самого Семака, раз он давал добро или не блокировал подписание новичков, чей приход не помог команде расти.

С лета 2022 года, то есть за последние четыре трансферных окна, «Зенит» потерял Малкома, Деяна Ловрена, Далера Кузяева, Юри Алберто. Этих отличных футболистов петербургскому клубу сложно было сохранить по разным причинам. Следовательно, требовалось заменить их новичками сопоставимого класса.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241404&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как действовал «Зенит» на трансферном рынке в этой ситуации? За два летних и два зимних окна петербургский клуб вложил € 55,94 млн, по данным Transfermarkt, подписав 19 игроков. Контракт с «Зенитом» заключили голкиперы Денис Адамов, Никита Гойло, Иван Куарежма, защитники Нино, Страхиня Эракович, Марио Фернандес, Родригао, Роберт Ренан, Нуралы Алип (выкуплен после аренды), полузащитники Артур, Педро, Густаво Мантуан, Ду Кейрос, Зелимхан Бакаев, Александр Коваленко, Ильзат Ахметов, Ярослав Михайлов, нападающие Матео Кассьерра, Вильсон Изидор. Фактически целая новая команда! Некоторые задержались в «Зените» только на полгода, а кто-то ушёл в то же трансферное окно.

«Зенит» имеет право тратить эти деньги — вопросов нет. Только с одной продажи Малкома петербургский клуб получил € 60 млн, а с учётом доходов от последней Лиги чемпионов сезона-2021/2022 сумма от заработанных средств перевалит за € 100 млн. В конце концов, «Зенит», как и все остальные, контролируется финансовым фэйр-плей. Но проблема в эффективности вложения средств. Вот тут к чемпиону России накопились вопросы.

Кто из вышеперечисленных новичков действительно топ для РПЛ? Разве что Нино, судя по его первым месяцам в чемпионате России. По потенциалу — несомненно, Педро. Но, конечно, игрок, которому только-только исполнилось 18 лет, не будет стабильно «делать разницу» в нашей лиге, пусть даже речь идёт о талантливом бразильце. Иначе этот футболист уехал бы куда-нибудь в «Реал» без транзита в виде РПЛ, как, например, Эндрик. Педро показал, чем его наградила природа, в кубковом матче со «Спартаком», а в «нового Малкома» он превратится, если сумеет, через несколько лет.

В остальных случаях никакого вау-эффекта на конкурентов трансферы «Зенита» произвести не могли. Даже лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ Кассьерра сильно отыграл только полсезона (первую часть этого чемпионата России) из двух. В первый год забил лишь два мяча, один из которых был автоголом соперника, а весной 2024-го колумбиец впечатлил разве что пента-триком в ворота немотивированного «Ахмата».

Чем выделялся «Зенит» в первые четыре сезона Семака — почти идеальным попаданием с трансферами. В первый год работы молодого тренера пришли Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун. Во второй — Малком, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Алексей Сутормин, а также Йордан Осорио в аренду. В третий — Вендел, Ловрен, Дмитрий Чистяков. В четвёртый — Клаудиньо, Юри Алберто, Иван Сергеев, Арсен Адамов и Станислав Крицюк. Количество промахов на трансферном рынке было минимальным, уровень команды повышался.

Причём отнюдь не всегда требовались крупные траты. Дороже € 15 млн стоили только Малком, Юри Алберто и Вендел. А € 15 млн ушло на Барриоса. Остальные — дешевле. «Зенит» просто брал тех, кто действительно был нужен для прогресса команды. Теперь же как будто берёт любого, кто под руку попадётся.

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Свежий пример — трансфер Артура за те же € 15 млн. Понятно, что цены за несколько лет чуть-чуть выросли, а в существующих обстоятельствах приходится переплачивать, чтобы привлечь квалифицированных легионеров в РПЛ. Понятно, что сменщику Малкома требуется время для адаптации в России. Сам Малком тоже долго раскрывался.

Но по Малкому, Венделу, Клаудиньо, Дугласу Сантосу, Барриосу сразу было видно, что это футболисты, делающие игру. Влияющие на неё в каждом моменте. Артур же скорее игрок эпизода. У него есть мастерство, высокая техническая оснащённость, чтобы решить эпизод, как с «Ростовом» сегодня, в Краснодаре или Самаре. Однако необходимой вингеру топ-класса дистанционной скорости у него нет, в обыгрыш один в один он почти не идёт, а вместо обострения зачастую играет поперёк или назад. Это уже не про адаптацию — про возможности. Российского футболиста с такими же качествами можно было бы, постаравшись, взять в два-три раза дешевле.

Фернандес уже не тот, но это было очевидно с самого начала. Возраст, травмы, простой в Бразилии. Достаточно сравнить его статистику в нынешнем сезоне РПЛ со статистикой Дугласа Сантоса. Например, ассистентскую. Левый защитник-капитан в среднем за 90 минут игры отдаёт 18,6 точной передачи на чужой трети и делает 1,78 паса под удар. У Марио — 15,1 передачи и лишь 0,39 — под удар.

Какими бы трудными ни были обстоятельства на трансферном рынке, даже сейчас можно находить качественное усиление. Примеры Нино и Педро это доказывают. Прижился в «Зените» и Эракович. А «Динамо» за меньшие деньги, чем петербургский клуб в истории с Артуром, отыскало на позицию атакующего полузащитника Бителло. Быстрота, обводка, влияние на игру: всё это мы видим в исполнении динамовского бразильца. В Краснодаре только с его появлением на поле атака бело-голубых заплясала.

Пока «Зенит» сохранил чемпионский титул. Но если не изменит подход к трансферам, вполне возможно, повторит путь «Баварии» за последний год. Лидер РПЛ должен повышать качество состава — чтобы другие тянулись к лучшей команде страны, а не сама она опускалась до их уровня.