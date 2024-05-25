Источник: у президента «Краснодара» Сергея Галицкого рецидив рака | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, ещё в декабре прошлого года врачи поставили Галицкому неутешительный диагноз. Всё это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм. Галицкий организовал два фонда — один для клуба, которым будет заниматься его дочь Полина и другой для академии.

Сегодня, 25 мая, 56-летний Сергей Галицкий посетил матч своей команды в 30-м туре чемпионата России. «Краснодар» обыграл «Динамо» со счётом 1:0 и впервые в своей истории занял второе место в Российской Премьер-Лиге.