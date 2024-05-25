«Локомотив» оставил в раздевалке подарок для «Балтики» после матча РПЛ

Футбол, Премьер-лига, Тур 3025.05.2024, 16:30 (МСК UTC+3)Ростех Арена
|Сергей Игнашевич
|Михаил Галактионов
|Виталий Лисакович
|76′
|Антон Миранчук(Тимур Сулейманов)
|8′
|Артем Карпукас(Максим Глушенков)
|66′
|Тимур Сулейманов(Дмитрий Баринов)
|88′
|1
|Евгений Латышонок
|22
|Илья Лантратов
|13
|Диего Луна
40′
|5
|Жерзино Ньямси
|77
|Данила Козлов
|45
|Александр Сильянов
|18
|Анхело Энрикес
12′
|77
|Илья Самошников
|25
|Алекс Фернандес
90+2′
|85
|Евгений Морозов
54′
|88
|Виталий Лисакович
|6
|Дмитрий Баринов
43′
|2
|Александр Жиров
81′
|9
|Сергей Пиняев
46′
|21
|Иван Остоич
|8
|Владислав Сарвели
|7
|Роберто Фернандес
72′
|11
|Антон Миранчук
80′
|11
|Юрий Ковалев
|3
|Лукас Фассон
|16
|Кевин Андраде
34′46′
|15
|Максим Глушенков
80′
|5
|Александр Осипов
|17
|Рифат Жемалетдинов
|17
|Кристиян Бистрович
71′
|83
|Алексей Батраков
60′
|8
|Кирилл Капленко
|93
|Артем Карпукас
|24
|Дмитрий Рыбчинский
72′
|99
|Тимур Сулейманов
90′
|19
|Сергей Пряхин
|27
|Вадим Раков
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|Боковой судья
|Дмитрий Ермаков(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Вера Опейкина(Россия, Челябинск)