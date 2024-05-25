«Локомотив» оставил в раздевалке подарок для «Балтики» после матча РПЛ

Сегодня железнодорожники выиграли в гостях со счетом 3:1 благодаря голам Миранчука, Карпукаса и Сулейманова.

После игры «Локо» оставил в раздевалке клубную футболку со следующей подписью: «Спасибо за гостеприимство! Удачи в Кубке!».