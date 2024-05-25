«Задачу на сезон мы не решили». Игнашевич прокомментировал вылет «Балтики» из РПЛ
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от «Локомотива», после которого команда вылетела из РПЛ (1:3).
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от «Локомотива», после которого команда вылетела из РПЛ (1:3).
— Могли забить больше, чем один гол. Могли победить. Но задачу мы бы не решили этой победой, к сожалению. Поэтому, находимся там, где находимся.
— Вы планируете остаться после завершения сезона в «Балтике»?
— В ближайшие день-два мы закроем этот вопрос и объявим.
— Результат обусловлен судейскими ошибками?
— Я бы так не сказал. Были ошибки и у нас, и у судей. Можно повспоминать осеннюю часть, там было больше судейских ошибок не в нашу пользу. Но это то, к чему должен быть готов клуб, переходя в высший дивизион. И вообще, этот сезон должен послужить уроком для футболистов, для тренеров и для руководителей. В следующем сезоне надо ставить задачу выходить в РПЛ и выходить, уже имея весь этот отрицательный опыт, — сказал Игнашевич.