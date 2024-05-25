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21:49 (мск), источник: Sport24

«Задачу на сезон мы не решили». Игнашевич прокомментировал вылет «Балтики» из РПЛ

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от «Локомотива», после которого команда вылетела из РПЛ (1:3).

Балтика
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«Задачу на сезон мы не решили». Игнашевич прокомментировал вылет «Балтики» из РПЛ | Источник: Sport24

— Могли забить больше, чем один гол. Могли победить. Но задачу мы бы не решили этой победой, к сожалению. Поэтому, находимся там, где находимся.

— Вы планируете остаться после завершения сезона в «Балтике»?

— В ближайшие день-два мы закроем этот вопрос и объявим.

— Результат обусловлен судейскими ошибками?

— Я бы так не сказал. Были ошибки и у нас, и у судей. Можно повспоминать осеннюю часть, там было больше судейских ошибок не в нашу пользу. Но это то, к чему должен быть готов клуб, переходя в высший дивизион. И вообще, этот сезон должен послужить уроком для футболистов, для тренеров и для руководителей. В следующем сезоне надо ставить задачу выходить в РПЛ и выходить, уже имея весь этот отрицательный опыт, — сказал Игнашевич.

Балтика
1:3
Первый тайм: 0:1
Локомотив
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