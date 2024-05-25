«Зениту» подарили золото: итоги уникального сезона РПЛ

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Чемпионат России по футболу сезона-2023/24 завершился в субботу матчами 30-го тура. Шестую подряд победу в турнире одержал санкт-петербургский «Зенит». Каким мы его запомним — в материале РИА Новости Спорт.

«Золотая» трагикомедия

Перед стартом сезона явным фаворитом по традиции считался «Зенит». Стабильность финансирования, спокойная кадровая политика и давно сделанная ставка на тренерский штаб Сергея Семака давали результат на внутренней арене, с чем конкуренты поспорить попросту не могли. Единственное, на что рассчитывали другие команды, — психологический и игровой кризис петербуржцев. И он настал. «Зенит» набирал очки, но делал это натужно, к тому же появились провалы в виде гостевого проигрыша калининградской «Балтике» (0:1) или сентябрьского кризиса, когда «сине-бело-голубые» набрали всего один балл в трех турах. Что-то сломалось внутри петербургской машины, и эту поломку можно связать с июльским отъездом с Саудовскую Аравию лидера последних лет Малкома, а также пресыщенностью костяка команды победами вкупе с моральной усталостью Семака и его помощников.

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На фоне проблем гегемона вдруг проснулся «Краснодар». «Быки», никогда не бравшие трофеев, под руководством спокойного и прагматичного серба Владимира Ивича поставили победы на поток и к зимнему перерыву подошли в роли лидеров чемпионата России. Однако после возобновления сезона «Краснодар» вдруг потяжелел, последовало несколько невзрачный матчей в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), а также вылет из Кубка России. Можно было этот микроэтап связать с вкатыванием команды в весну, адаптацией к новой роли, сложностью календаря. Но владелец «Краснодара» Сергей Галицкий принял жесткое решение, моментально уволив Ивича. На вакантное место из командировки в Азербайджан вернулся Мурад Мусаев, с которым «Краснодар» вновь стал бесшабашным и, что самое печальное, невезучим. Кому от этой рокировки стало лучше? Об этом в Краснодаре будут вспоминать еще долгие годы.

В начале весны никто и предположить не мог, что «Динамо» сможет включиться в золотую гонку. Но пока «Зенит» в конце апреля — начале мая не мог выиграть на протяжении шести игр, а «Краснодар» проигрывал в решающих встречах «Спартаку» и грозненском «Ахмату», «бело-голубые» на самом деле почувствовали запах чемпионства. Да, после такой драматичной развязки можно сказать, что команда Марцела Лички не показывала чемпионской игры. Как и ее конкуренты, впрочем. Но «Динамо» хотя бы показывало характер, вытащив сумасшедшие концовки в противостояниях с «Сочи», «Балтикой» и «Зенитом». Все, что нужно было сделать «Динамо» в последнем туре — не проиграть в Краснодаре. Не справились.

Победа «Краснодара» в очной встрече с «бело-голубыми» и чрезвычайно тяжелая виктория «Зенита» в игре против «Ростова» принесли Петербургу шестой титул подряд. «Сине-бело-голубые» снова показали отличные оборонительные результаты (всего 27 пропущенных мячей), а их колумбийский форвард Матео Кассьерра выиграл звание лучшего бомбардира лиги — 21 забитый мяч. Важно, что к новым победам «Зенит» поведет Семак, с которым продлен контракт аж до 2030 года.

Да, это был интересный сезон, командам огромное спасибо за интригу, которой так не хватало последние годы. Но всего одно замечание. «Зенит» стал чемпионом, набрав 57 очков. Это наименьшее количество баллов команды — чемпиона РПЛ. Положительный это фактор для чемпионата (рост конкурентоспособности аутсайдеров) или отрицательный (снижение качества футбола лидеров) — дело вкуса.

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Перемены в «Спартаке» и конец эпохи Дзюбы

Столичному «Локомотиву» не хватило трех очков, чтобы зацепиться за пьедестал. Но если брать в расчет тяжелую для Михаила Галактионова и его команды весну, то и этот результат нужно воспринимать как безусловный успех. Почти наверняка Галактионов продлит с клубом контракт, а вот состав на следующий сезон может коренным образом измениться. Во-первых, вряд ли останется в «Локо» Артем Дзюба. Возрастной форвард резко перестал забивать и отдавать голевые передачи, а в последних турах и вовсе плотно осел на скамейке запасных. Судя по всему, черкизовский этап нападающего завершен. Во-вторых, пока непонятна судьба легенды клуба вратаря Гилерме, а также хавбеков Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. В общем, ждем от «Локомотива» шума на трансферном рынке.

«Спартак» не был бы «Спартаком», если бы постоянно не удивлял. То, что сезон будет смазанным, стало понятно еще осенью, когда кресло под главным тренером Гильермо Абаскалем с завидной регулярностью качалось чуть ли не каждую неделю, а масла в огонь подливала конфликтная ситуация с капитаном Георгием Джикией, который в свой последний год контракта перестал выходить на поле. В итоге в следующем сезоне в «Спартаке» не будет ни Абаскаля, ни Джикии. Бразды правления в команде в новом сезоне возьмет легенда миланского «Интера» серб Деян Станкович, чье назначение стало сенсацией для всей футбольной России.

ЦСКА провел чемпионат очень блекло. Коллектив Владимира Федотова мог рассчитывать на большее, если бы не травмы лидеров и куча упущенных на последних минутах побед. Ярким пятном сезона можно назвать перформанс молодого узбекистанского хавбека Аббосбека Файзуллаева, который в свой дебютный в РПЛ сезон отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Нашлось место и стабильности: Игорь Акинфеев в очередной раз продлил контракт с родным клубом. Теперь легендарный вратарь останется в футболе как минимум до 40 лет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-30651595&hd=2&id=456246649&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Борьба в подвале и сочинская трагедия

«Ростов», страдающий от проблем с логистикой, продолжает всецело доверять Валерию Карпину, который привел команду на седьмую строчку. Такой же карт-бланш в Самаре имеет Владимир Осинькин, однако «Крылья Советов» как команда-донор, наверное, не имела шансов подняться выше девятого места. А вот казанский «Рубин» под руководством Рашида Рахимова прыгнул выше головы, заняв восьмую строчку. Но даже это не спасло заслуженного тренера от слухов о скорой отставке. Чтобы спастись от вылета, грозненскому «Ахмату» пришлось на полгода выписывать из сборной Казахстана Магомеда Адиева. Ставка на кризис-менеджера сработала — комфортное десятое место и мысли о новом сезоне. Что теперь делать с новым контрактом Адиева, будет думать новоиспеченный президент клуба — 18-летний Ахмат Кадыров.

Важно сказать, что борьба в нижней части турнирной таблицы была не менее острой и интересной, чем наверху. В самый последний момент от вылета и стыковых матчей спаслись «Оренбург» и воронежский «Факел». А вот «Нижнему Новгороду» и екатеринбургскому «Уралу» повезло меньше, они поспорят за место в РПЛ с тульским «Арсеналом» и тольяттинский «Акроном» соответственно. С высшим дивизионом простились «Балтика», не сумевшая задержаться в РПЛ на второй сезон, а также «Сочи», который всего пару лет назад брал серебро чемпионата России. Их место займут подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо».