Медведева отреагировала на поражение «Динамо» от «Краснодара»

Футбол, Премьер-лига, Тур 3025.05.2024, 16:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34032 зрителя
|Джон Кордоба(Лукас Оласа)
|52′
|39
|Матвей Сафонов
|31
|Игорь Лещук
|3
|Тормена
|3
|Фабиан Бальбуэна
|4
|Хуниор Алонсо
|6
|Роберто Фернандес
70′
|15
|Лукас Оласа
55′
|18
|Николас Маричаль
|53
|Александр Черников
8′
|93
|Диего Лаксальт
28′
|9
|Джон Кордоба
|13
|Николя Муми Нгамале
|40
|Олакунле Олусегун
|70
|Константин Тюкавин
|10
|Эдуард Сперцян
87′
|7
|Дмитрий Скопинцев
75′
|23
|Александр Эктов
|4
|Сергей Паршивлюк
87′89′
|11
|Жоау Батчи
85′
|8
|Хорхе Карраскаль
54′
|90
|Дэвид Мозес Кобнан
|89
|Бителло
|88
|Никита Кривцов
74′75′
|74
|Даниил Фомин
75′
|6
|Кевин Ленини
|20
|Вячеслав Грулев
|7
|Виктор Са
87′
|24
|Луис Чавес
90′
|31
|Фернанду да Силва Кайо
|10
|Федор Смолов
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Ассистент ВАР
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)