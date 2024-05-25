Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.05
Реал
Бетис
Футбол. Зарубежный
25.05
Милан
Салернитана
Футбол. Зарубежный
25.05
Альмерия
Кадис
Футбол. Зарубежный
25.05
Райо Вальекано
Атлетик
Футбол. Зарубежный
25.05
Ювентус
Монца
Футбол. Зарубежный
25.05
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
25.05
Зенит
Ростов
Футбол. Премьер-лига
25.05
Краснодар
Динамо
Футбол. Премьер-лига
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
25.05
ЦСКА
Урал
Футбол. Премьер-лига
25.05
Рубин
Сочи
Футбол. Премьер-лига
25.05
Балтика
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
25.05
Факел
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Зарубежный
25.05
Осасуна
Вильярреал
Футбол. Первая лига
25.05
Химки
Черноморец
Футбол. Первая лига
25.05
Алания
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
25.05
Родина
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
25.05
Шинник
Арсенал
Футбол. Первая лига
25.05
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
25.05
КАМАЗ
Сокол
Футбол. Первая лига
25.05
Волгарь
Кубань
Футбол. Первая лига
25.05
Ленинградец
Торпедо
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
25 мая, источник: Спорт-Экспресс

Медведева отреагировала на поражение «Динамо» от «Краснодара»

Российская фигуристка и болельщица «Динамо» Евгения Медведева прокомментировала поражение бело-голубых от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Медведева отреагировала на поражение «Динамо» от «Краснодара» | Источник: Спорт-Экспресс

Московский клуб перед финальным туром лидировал в турнирной таблице чемпионата России, но из-за поражения опустился на третье место.

«Вот это грустно, конечно», — написала Медведева в своем Telegram-канале.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар».

Краснодар
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Этот сезон — уже один из лучших в истории РПЛ. Как же не хочется, чтобы он завершался!
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
«Рейнджерс» сравняли счет в финале «Востока»! В овертайме «Флориду» не спас и Бобровский
Папин сделал нокаут во втором раунде, а Дацик пнул лежащего соперника
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь