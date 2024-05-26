«Чуть-чуть переклинило». Максименко высказался об эпизоде с предупреждением за удар игрока

«В какой момент поймал кураж? Не знаю. Куража, может, не было. Просто по ситуации действовал. Прочитал ли я действия Воробьёва во время выхода один на один? Да. Он явно всё показывал. Поэтому и получилось. Но и повезло тоже. Наверное, да, самый опасный момент.



Каждая игра непростая. Тяжело было. Хотелось закончить на мажорной ноте. Не выиграли, но и не проиграли. Эпизод с жёлтой карточкой? Чуть‑чуть переклинило. Ещё раз такое не повторил бы…» — сказал Максименко в интервью клубной пресс-службе.