Рахимов прокомментировал итоги чемпионской гонки в РПЛ

«Наиболее предпочтительные шансы были у “Динамо”, и то, что динамовцы упустили эту победу, это самый болезненный удар. Тем более когда тебе достаточно не проиграть, но ты становишься третьим. Когда ты ни от кого не зависишь и упускаешь, это больно. Остаётся поздравить “Зенит” с победой. Чемпионат был напряжённый», — приводит слова Рахимова клубная пресс-служба.