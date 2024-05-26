Аршавин отреагировал на шестое чемпионство «Зенита» подряд в РПЛ

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и завоевал золотые медали чемпионата России в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Перед заключительным туром лидировали бело-голубые. Чтобы стать чемпионами, подопечным Лички необходимо было не проиграть в очной встрече «Краснодару», однако «быки» одержали домашнюю победу со счётом 1:0.