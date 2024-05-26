Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Мальорка
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17:15
Лас-Пальмас
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Барселона
Все события
09:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин отреагировал на шестое чемпионство «Зенита» подряд в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин опубликовал пост в своей соцсети, в котором отреагировал на чемпионство санкт-петербургского «Зенита» по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

Зенит
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

«Мы не знаем, что значит второе место», — написал Аршавин в своей социальной сети.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и завоевал золотые медали чемпионата России в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Перед заключительным туром лидировали бело-голубые. Чтобы стать чемпионами, подопечным Лички необходимо было не проиграть в очной встрече «Краснодару», однако «быки» одержали домашнюю победу со счётом 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Александр Усик лишится звания абсолютного чемпиона мира
Дацик мог стать великим бойцом. Но оказался не в той компании
Бобровский включил режим зверя и тащит «Флориду» к Кубку Стэнли
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь