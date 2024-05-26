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09:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончаренко ответил на вопрос о своём будущем в «Урале»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко отреагировал на вопрос о продолжении своей работы в клубе.

Урал
Гончаренко ответил на вопрос о своём будущем в «Урале» | Источник: Чемпионат.com

«Что скажу по своему будущему? Судьба тренера зависит от одного голевого момента, от одного матча. Давайте посмотрим, что будет 2 июня», — приводит слова Гончаренко пресс-служба «Урала».

Екатеринбургский «Урал» под руководством главного тренера Виктора Гончаренко завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте, набрав 30 очков в 30 матчах. В игре 30-го тура «шмели» уступили в гостях ЦСКА (0:2). В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «Урал» сыграет с тольяттинским «Акроном», эти встречи пройдут 29 мая в Екатеринбурге и 1 июня в Жигулёвске.

Виктор Гончаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года, сезон-2022/2023 под его руководством екатеринбуржцы завершили на 11-м месте с 36 очками.

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