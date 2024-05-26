Магомед Адиев сделал интригующее заявление
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев поздравил воронежский «Факел» с сохранением прописки в российской премьер‑лиге (РПЛ) и высказался о своем будущем, передают Vesti.kz.
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев поздравил воронежский «Факел» с сохранением прописки в российской премьер‑лиге (РПЛ) и высказался о своем будущем, передают Vesti.kz.
В субботу «Ахмат» в гостях проиграл «Факелу» в матче 30‑го тура РПЛ (0:2).
«Я хочу поздравить Воронеж с тем, что остался в премьер‑лиге. В мою футбольную бытность здесь всегда была такая особенная атмосфера. Поэтому поздравляю. Новые владельцы клуба — максималисты, поэтому нужно соответствовать.
У меня скоро две контрольные игры. Отправляюсь в Казахстан пока. И жду переговоров с новыми владельцами. Я не тот человек, что строит планы, действую по существу», — передает слова Адиева «Матч ТВ».
По итогам сезона «Ахмат» с 35 очками занял десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 32 очками стал 11‑м и сохранил прописку в высшем дивизионе.
В июне сборная Казахстана по футболу проведет два товарищеских матча: 7-го числа сыграет против Армении в Ереване, а 11-го встретится с Азербайджаном на нейтральном поле в городе Сомбатхей (Венгрия).