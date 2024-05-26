Магомед Адиев сделал интригующее заявление

«Я хочу поздравить Воронеж с тем, что остался в премьер‑лиге. В мою футбольную бытность здесь всегда была такая особенная атмосфера. Поэтому поздравляю. Новые владельцы клуба — максималисты, поэтому нужно соответствовать.

У меня скоро две контрольные игры. Отправляюсь в Казахстан пока. И жду переговоров с новыми владельцами. Я не тот человек, что строит планы, действую по существу», — передает слова Адиева «Матч ТВ».