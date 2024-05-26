Семак пристыдил руководителей российского футбола

«Даже официальные лица, которые в руководстве нашего футбола, они тоже подразумеваются. “Хорошо, что “Зенит” проиграл “Рубину”…” Думаю, тут нужно быть нейтральным. Если ты болеешь за команду, нужно болеть на кухне или при своих друзьях, но никак не передавать эту информацию на всеобщее обозрение и не поддерживать какую-либо из команд», — заявил специалист.