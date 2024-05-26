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09:32 (мск), источник: Газета.Ру

Семак пристыдил руководителей российского футбола

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак, который переподписал контракт с клубом еще на пять лет, после победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) пристыдил руководителей российского футбола, которые по ходу сезона радовались поражениям команды. Его слова приводит официальный сайт клуба.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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«Даже официальные лица, которые в руководстве нашего футбола, они тоже подразумеваются. “Хорошо, что “Зенит” проиграл “Рубину”…” Думаю, тут нужно быть нейтральным. Если ты болеешь за команду, нужно болеть на кухне или при своих друзьях, но никак не передавать эту информацию на всеобщее обозрение и не поддерживать какую-либо из команд», — заявил специалист.

При этом Семак не стал называть конкретных имен.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. В сезоне-2023/24 петербургский клуб еще поборется за Кубок России, где в финале сыграет с калининградской «Балтикой».

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

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