Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Мальорка
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17:15
Лас-Пальмас
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Барселона
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«“Динамо” вышло играть на ничью. Так чемпионами не становятся!» Мнение Газзаева

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо», победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев — о невероятной развязке золотой гонки в РПЛ.

Премьер-лига: таблица и календарь
«Динамо» вышло играть на ничью. Так чемпионами не становятся!" Мнение Газзаева | Источник: Спорт-Экспресс

Почему Личка оставил Бителло в запасе? Очень слабый матч Карраскаля.

— «Зенит» заслуженно стал чемпионом?

— Сразу скажу — смотрел матч «Краснодар» — «Динамо». Но поверьте моему опыту: чемпионами случайно не становятся. Турнирная таблица — зеркало всего сезона. Поздравляю «Зенит», руководство клуба, главного тренера. Было тяжело. Но тем приятнее осознание итоговой победы. Все сложилось в пользу Питера.

— Давайте тогда подробнее поговорим о матче в Краснодаре. Все по делу?

— Пожалуй. Хозяева при мощнейшей поддержке зрителей сыграли достаточно активно, агрессивно. Правда, бело-голубые дважды попали в штангу. Но по совокупности моментов, считаю, «Краснодар» все же был интереснее, содержательнее впереди.

Читайте также
Проклятье на «Динамо» наложила супруга легендарного тренера СССР: чемпионом клуб не становится якобы из-за этого

— Что не получилось у москвичей?

— На мой взгляд, очень слабый матч в исполнении Фомина и Карраскаля! Очень невзрачно сыграли эти футболисты, от которых ждал гораздо большего креатива. Поэтому Тюкавин и остался на голодном пайке. Его крайне редко выводили на ударную позицию. Плюс защита хозяев довольно плотно действовала против Константина. Такой шанс был у бело-голубых…

— Не показалось, что гости довольно робко начали этот матч?

— У меня вообще сложилось ощущение, что «Динамо» вышло играть на ничью. В подсознании футболистов сидела мысль: нам хватит и очка. Отсюда такая осторожная игра в первом тайме. Почти все садились в оборону. Тот же Тюкавин опускался довольно глубоко.

— Не считаете, что Бителло должен был играть с первых минут?

— Соглашусь с вами. Не знаю, почему Марцел Личка оставил его в запасе. Вы же видели, как оживилась игра после появления бразильца на поле. Весь креатив исходил от него! Зачем же его было беречь на второй тайм? Не вписался в план А, был в плане Б? Не знаю… Поздновато его выпустили. Повторю свое предположение. Динамовцы начали встречу с мыслью: лишь бы не пропустить. Нельзя в таких решающих матчах играть на ничью, даже если она тебя устраивает! Так чемпионами не становятся! Играешь на ничью — заведомо проигрываешь. Тут еще и пресса, наверное, повлияла.

— В смысле?

— Многие писали, что чемпионство у «Динамо» практически в кармане… Шанс-то был реальнейший. Но бело-голубым надо было просто с первых минут играть с позиции силы, а не выжидать.

Кордоба — это серьезный европейский уровень!

— Кто понравился в «Краснодаре»?

— Здорово смотрелся Черников. Весьма неплохо сыграл Кривцов, правда, немного подустал. Сперцян держит свой уровень, молодец. На фланге большой объем работы проделал Виктор Са. С хорошей техникой, скоростью. Доставил бело-голубым немало хлопот. Но прежде всего нужно отметить Кордобу. Шикарный матч легионера! Буквально затерзал двух центральных защитников гостей. Он их и перебегал, и продавил, и переиграл. Очень качественный футболист. Вот это действительно серьезный европейский уровень!

— Жаль Галицкого?

— Да. За «Краснодар» тоже обидно. Но что поделать. Это футбол. Хочется отметить Ивича, который заложил фундамент, выстроил игру команды.

— Теперь будут говорить о том, что «Краснодар» не стал чемпионом, так как уволил Ивича.

— Я не разделяю этих разговоров. Довольно логичная рокировка. Мусаев хорошо знает футболистов, не чужой для клуба человек. Немного «быкам» не хватило для золота. Вчера они провели очень хороший матч. Серебряные медали — тоже достижение. При этом есть куда стремиться.

— Что касается «Динамо», проклятие жены Севидова по-прежнему работает?

— Хороший вопрос… Я же в 1979 году был в «Динамо», когда уволили Сан Саныча Севидова. Знаете, после такой развязки чемпионата уже и я начинаю верить в эту легенду… Казалось бы, все в твоих руках! Но не получилось. Надеюсь, в следующем сезоне «Динамо» все-таки снимет это проклятие. Пора бы уже это сделать. Команда крепкая, способна бороться за самые высокие места.

— И все-таки могут ли динамовцы сетовать на невезение? Две штанги за минуту…

— А счет на табло. Вы говорите про две штанги. А как быть с убойным моментом у Мозеса в концовке встречи, когда гостей выручил Лещук? Да и ВАР помог москвичам, отменив первый гол Кордобы. Так что все, пожалуй, закономерно. Везение — это умение, а умение — это мастерство, техничное исполнение.

Поздравляю Семака. Выиграть 6 чемпионатов подряд — искусство!

— Лучший игрок чемпионата?

— Начнем с тренера. Тут двух мнений быть не может. Семак. Шесть раз подряд команда выиграла чемпионат. Это достижение, это искусство! Поздравляю Сергея Семака!

— А игрок?

— Назову троих. Кассьерра, Кордоба и Тюкавин.

— РПЛ покинула «Балтика».

— А вы вспомните, что я вам говорил перед стартом сезона. Когда Калининград вышел в РПЛ, надо было проводить очень серьезную трансферную политику, приобретать семь-восемь новичков. Но «Балтика» пошла на масштабную селекцию только зимой. Почему?! Тут вопросы надо задавать не только главному тренеру, но и менеджменту. Опоздали с усилением на полгода… Непонятно теперь, с каким настроением «Балтика» сыграет в финале Кубка. В стыках оказались «Пари НН» и «Урал». Отдельно стоит сказать про Нижний Новгород.

— Давайте.

— Вам эта история не напоминает то, что происходило в «Химках» после очень странного увольнения Юрана? Подмосковный клуб потом постоянно менял тренеров… «Пари НН» пригласил серба Илича. И что, разве стало лучше? Какие результаты? Две ничьих и два поражения… По-моему, все-таки необдуманное решение руководства клуба.

Виталий Айрапетов

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Этот сезон — уже один из лучших в истории РПЛ. Как же не хочется, чтобы он завершался!
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
«Рейнджерс» сравняли счет в финале «Востока»! В овертайме «Флориду» не спас и Бобровский
Папин сделал нокаут во втором раунде, а Дацик пнул лежащего соперника
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь