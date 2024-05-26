Губерниев назвал дураками тех, кто оскорбляет вратаря «Ростова» после игры с «Зенитом»

При счете 1:1 Песьяков допустил ошибку и пропустил мяч, который в сетку его ворот отправил игрок «Зенита» Артур.

«Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости — просто дураки», — заявил Губерниев.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.