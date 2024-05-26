«Спартак» установил клубный рекорд | Источник: Газета.Ру

В 30-м туре чемпионата России красно-белые сыграли вничью — 0:0 — с «Оренбургом». Подобный результат стал для команды шестым за сезон.

Красно-белые также показали лучший результат среди команд РПЛ, пропустив лишь десять голов во втором круге чемпионата.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировал Деян Станкович.