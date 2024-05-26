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10:45 (мск), источник: Газета.Ру

«Спартак» установил клубный рекорд

Московский «Спартак» после заключительного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) установил клубный рекорд по количеству нулевых ничейных результатов. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Цифроскоп».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Спартак» установил клубный рекорд | Источник: Газета.Ру

В 30-м туре чемпионата России красно-белые сыграли вничью — 0:0 — с «Оренбургом». Подобный результат стал для команды шестым за сезон.

Красно-белые также показали лучший результат среди команд РПЛ, пропустив лишь десять голов во втором круге чемпионата.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировал Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

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