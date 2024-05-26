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12:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Слишкович прокомментировал ничью в матче с «Оренбургом»

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничейный результат в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0).

Спартак
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Слишкович прокомментировал ничью в матче с «Оренбургом» | Источник: Чемпионат.com

«0:0 — честный результат. У соперника был самый лучший момент в матче, но Максименко показал, что он — лучший вратарь чемпионата. У нас тоже были моменты. Однако результатом должны быть довольны обе команды.

Мои игроки — герои. У нас девять футболистов пропускали встречу. Некоторым пришлось выходить на непривычных позициях. Выгляжу грустным? Нет. Просто устал. После каждого матча человек эмоционально устаёт. И зачастую это тяжелее, чем физически», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Слишкович по окончании нынешнего сезона перейдёт на должность в тренерском штабе нового тренера красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с сезона-2024/2025. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Под руководством Слишковича «Спартак» провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Таким образом, красно-белые не проиграли при нём ни одного матча в рамках чемпионата. Также «Спартак» провёл при временно исполняющем обязанности главного тренера три встречи в Фонбет Кубке России, в которых одну выиграл, одну проиграл и один раз сыграл вничью.

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