Бубнов назвал главную ошибку Лички в матче 30-го тура РПЛ «Динамо» с «Краснодаром»

«Главная ошибка Лички — это выход на поле Паршивлюка. Логика этой замены непонятна. Команде нужно было атаковать и забивать, для этого гораздо лучше подходят игроки нападения. Тот же Фёдор Смолов, даже Дмитрий Скопинцев, которого заменил Сергей, мог принести больше пользы на чужой половине. Но появился Паршивлюк и схватил удаление за вторую жёлтую уже через 15 минут, еще больше осложнив положение “Динамо”. Совершенно неожиданный ход!» — приводит слова Бубнова Sportbox.