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15:05 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Факеле» рассказали, когда будет открыт новый стадион команды

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос о готовности нового стадиона воронежской команды перед новым сезоном Российской Премьер-Лиги.

Факел
В «Факеле» рассказали, когда будет открыт новый стадион команды | Источник: Чемпионат.com

«Опережая ваш вопрос, отвечу так: стадион будет готов в срок. В конце июня — начале июля мы будем готовы пройти все процедуры по получению аттестата первой категории и перейти уже к заключительной фазе проектирования новой арены на 25 тыс. на месте Центрального стадиона профсоюзов.

К 20 июля, когда запланирован старт сезона, все процессы и то, что необходимо для готовности стадиона, будут находиться в заключительной фазе. Поэтому нет сомнений в том, что, если доведётся начинать сезон домашним матчем, “Факел” примет соперника в Воронеже», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».

Напомним, «Факел» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка.

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