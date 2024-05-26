В «Факеле» рассказали, когда будет открыт новый стадион команды

«Опережая ваш вопрос, отвечу так: стадион будет готов в срок. В конце июня — начале июля мы будем готовы пройти все процедуры по получению аттестата первой категории и перейти уже к заключительной фазе проектирования новой арены на 25 тыс. на месте Центрального стадиона профсоюзов.



К 20 июля, когда запланирован старт сезона, все процессы и то, что необходимо для готовности стадиона, будут находиться в заключительной фазе. Поэтому нет сомнений в том, что, если доведётся начинать сезон домашним матчем, “Факел” примет соперника в Воронеже», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».