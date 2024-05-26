Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17:15
Лас-Пальмас
Алавес
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Мальорка
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Гаджи Гаджиев раскрыл трансферные планы махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о планах дагестанского клуба в летнее трансферное окно.

Динамо МхПремьер-лига: таблица и календарь
Гаджи Гаджиев раскрыл трансферные планы махачкалинского «Динамо» | Источник: Чемпионат.com

«Мы хотим усилить линию атаки. Мы меньше всех пропустили в Первой лиге. А по забитым заметно отстаём от других. Понятно, что всё меняется, и, возможно, нам понадобятся и футболисты в линию обороны. Уровень форвардов в РПЛ другой, но главным образом мы хотим укрепить атакующие позиции», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол. Ру».

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке портала Transfermarkt, составляет € 7,43 млн.

Читайте также от «Чемпионат.com»
18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Александр Усик лишится звания абсолютного чемпиона мира
Дацик мог стать великим бойцом. Но оказался не в той компании
Бобровский включил режим зверя и тащит «Флориду» к Кубку Стэнли
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь