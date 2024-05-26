Марцел Личка сообщил, что продолжит работу в «Динамо»

«Мой контракт с “Динамо” продлился. Я приеду в Прагу, и мы спокойно поговорим с руководством о следующих шагах. Если они не хотят меня поменять, то я остаюсь. Я хочу остаться в “Динамо”. Уверен, что мы будем работать в следующем году вместе», — приводит слова Марцела Лички «Матч ТВ».