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21:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Марцел Личка сообщил, что продолжит работу в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что останется работать в московском клубе на следующий сезон.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Марцел Личка сообщил, что продолжит работу в «Динамо» | Источник: Чемпионат.com

«Мой контракт с “Динамо” продлился. Я приеду в Прагу, и мы спокойно поговорим с руководством о следующих шагах. Если они не хотят меня поменять, то я остаюсь. Я хочу остаться в “Динамо”. Уверен, что мы будем работать в следующем году вместе», — приводит слова Марцела Лички «Матч ТВ».

Под руководством чешского специалиста московская команда заняла третье место в минувшем сезоне Российской Премьер‑Лиги.

Напомним, с 2020 года Марцел Личка возглавлял «Оренбург». Летом 2023 года чешский специалист возглавил столичное «Динамо». Контракт с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

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