Шалимов высказался об ошибке Песьякова во время матча с «Зенитом»

«Удар был плохой на самом деле. Игрок практически пробил в голкипера. Что с вратарём случилось, я не знаю, но ошибка грубейшая. Не то, чтобы он ловил мяч, его надо было просто отбить не в ворота», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».