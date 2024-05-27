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04:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Шалимов высказался об ошибке Песьякова во время матча с «Зенитом»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ошибку голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в заключительном туре чемпионата России с «Зенитом» (2:1).

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Шалимов высказался об ошибке Песьякова во время матча с «Зенитом» | Источник: Чемпионат.com

«Удар был плохой на самом деле. Игрок практически пробил в голкипера. Что с вратарём случилось, я не знаю, но ошибка грубейшая. Не то, чтобы он ловил мяч, его надо было просто отбить не в ворота», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Песьяков после удара Артура неудачно отбил мяч, который влетел в ворота.

Напомним, после этого матча «Зенит» стал чемпионом России. Команда шестой раз подряд становится чемпионом РПЛ.

На втором месте в турнирной таблице РПЛ финишировал «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

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