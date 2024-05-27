Клаудиньо: в этом сезоне «Зенит» боролся против всех соперников и против судейства

«Сезон был очень тяжёлым для нас. Мы все старались. Мы боролись против всех соперников, ещё и против судейства, поэтому заслужили стать чемпионами», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.