Во Франции назвали трех главных талантов РПЛ

Ими оказались 21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, 19-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и 19-летний хавбек «Крыльев Советов» Никита Салтыков.

В апреле стало известно, что Пиняев и Салтыков вошли в список номинантов на награду лучшему молодому футболисту года — Golden Boy.