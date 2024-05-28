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01:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Во Франции назвали трех главных талантов РПЛ

Французское интернет-издание Footmercato выделило трех главных талантов, выступающих в РПЛ.

Динамо
Крылья Советов
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

Ими оказались 21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, 19-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и 19-летний хавбек «Крыльев Советов» Никита Салтыков.

В апреле стало известно, что Пиняев и Салтыков вошли в список номинантов на награду лучшему молодому футболисту года — Golden Boy.

26 мая на премии Winline Герои РПЛ Тюкавина признали лучшим игроком сезона-2023/24. На счету футболиста 15 голов и 10 результативных передач в 30 сыгранных матчах чемпионата России.

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