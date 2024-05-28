Игнашевич окончательно решил покинуть «Балтику». Тренер сообщил об этом игрокам

«Решение покинуть клуб принадлежит Игнашевичу, это не увольнение. Игнашевич уже сообщил игрокам о своем решении», — добавил источник «Чемпионата».

Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 104 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 33 проиграла. По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Балтика» с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 16-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу.