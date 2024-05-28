Валерий Газзаев назвал лучшего тренера РПЛ сезона-2023/2024

«Лучший тренер сезона? Тут двух мнений быть не может. Семак. Шесть раз подряд команда выиграла чемпионат. Это достижение, это искусство! Поздравляю Сергея Богдановича! Этот сезон был самый сложный для него за эти шесть лет, но он всё равно вышел победителем», — приводят слова Газзаева «Известия».

Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака обыграл в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» (2:1) и стал победителем чемпионата по итогам сезона-2023/2024.

Этот титул стал шестым в тренерской карьере Сергея Семака (сезоны-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024). Ранее он пять раз завоёвывал титулы чемпиона страны, будучи футболистом ЦСКА (в сезоне-2003), «Рубина» (в сезонах-2008 и 2009) и «Зенита» (в сезонах-2010 и 2011/2012). На счету тренера сине-бело-голубых, следовательно, стало в общей сумме 11 побед в Российской Премьер-Лиге в качестве тренера и игрока.