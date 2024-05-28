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13:55 (мск), источник: Sport24

Филимонов: «Акинфеев может играть до 50 лет. Слабая конкуренция, уровень РПЛ сильно упал»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказал мнение о продлении контракта с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

ЦСКА
Филимонов: «Акинфеев может играть до 50 лет. Слабая конкуренция, уровень РПЛ сильно упал» | Источник: Sport24

«Он легко отыграет еще два года в РПЛ. Я и год назад говорил, что он может на таком уровне играть до 50 лет, учитывая его уровень и отношение к здоровью. О чем это говорит? О том, что уровень очень сильно упал. Но не говорит о том, что Акинфеев — слабый вратарь. Никто из молодых не может вытеснить его из состава. Слабая конкуренция», — цитирует Филимонова «СЭ».

38-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.

В 30-м туре сезона-2023/2024 Акинфеев отразил пенальти и улучшил собственный рекорд РПЛ по отбитым 11-метровым ударам.

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