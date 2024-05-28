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14:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» объявил об уходе защитника Едвая в «Панатинаикос»

Футбольный клуб «Локомотив» объявил о продаже защитника Тина Едвая в греческий «Панатинаикос». Минувший сезон футболист провёл в этом клубе на правах аренды.

Локомотив
Источник: Чемпионат.com

К «Локомотиву» Едвай присоединился в июле 2021 года. Железнодорожники подписали четырёхлетний контракт с хорватом, заплатив «Байеру» € 4 млн. Летом 2023-го Тин присоединился к «Панатинаикосу» на правах аренды. В сезоне-2023/2024 футболист провёл 40 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего хорвата в € 2,5 млн.

Отметим, что железнодорожники завершили сезон-2023/2024 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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