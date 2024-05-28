Мохамед Конате подтвердил, что уходит из «Ахмата»
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате подтвердил своё решение покинуть грозненскую команду по окончании нынешнего сезона.
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате подтвердил своё решение покинуть грозненскую команду по окончании нынешнего сезона.
Ранее стало известно, что игрок не продлит контракт с грозненским клубом, который истекает 30 июня.
«Ахмат» — это клуб, который мне дал шанс себя показать и прогрессировать, поэтому он будет всегда в моей сердце. Очень грустно расставаться, но это футбольная жизнь. Я сильно буду болеть и переживать за «Ахмат» всегда«, — приводит слова Конате “РИА Новости Спорт”.
Напомним, 26-летний Конате перешёл в «Ахмат» из подмосковных «Химок» летом 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Мохамед Конате провёл 28 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Форвард из Буркина-Фасо является лучшим бомбардиром грозненской команды за всю историю выступлений в РПЛ.