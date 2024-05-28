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16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Мохамед Конате подтвердил, что уходит из «Ахмата»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате подтвердил своё решение покинуть грозненскую команду по окончании нынешнего сезона.

Ахмат
Мохамед Конате подтвердил, что уходит из «Ахмата» | Источник: Чемпионат.com

Ранее стало известно, что игрок не продлит контракт с грозненским клубом, который истекает 30 июня.

«Ахмат» — это клуб, который мне дал шанс себя показать и прогрессировать, поэтому он будет всегда в моей сердце. Очень грустно расставаться, но это футбольная жизнь. Я сильно буду болеть и переживать за «Ахмат» всегда«, — приводит слова Конате “РИА Новости Спорт”.

Напомним, 26-летний Конате перешёл в «Ахмат» из подмосковных «Химок» летом 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Мохамед Конате провёл 28 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Форвард из Буркина-Фасо является лучшим бомбардиром грозненской команды за всю историю выступлений в РПЛ.

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