Мохамед Конате подтвердил, что уходит из «Ахмата»

«Ахмат» — это клуб, который мне дал шанс себя показать и прогрессировать, поэтому он будет всегда в моей сердце. Очень грустно расставаться, но это футбольная жизнь. Я сильно буду болеть и переживать за «Ахмат» всегда«, — приводит слова Конате “РИА Новости Спорт”.