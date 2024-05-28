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28 мая, источник: Чемпионат.com

«Рубин» объявил о продлении контракта с Рахимовым до 2026 года

Казанский «Рубин» объявил о пролонгации трудового соглашения с главным тренером Рашидом Рахимовым до 2026 года. Предыдущий контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
«Рубин» объявил о продлении контракта с Рахимовым до 2026 года | Источник: Чемпионат.com

«Рашид Рахимов — с нами! Теперь точно», — написано в официальном телеграм-канале «Рубина». Также данные слова сопровождает видеоролик, на котором 59-летний специалист подписывает новый контракт.

Напомним, Рахимов был назначен на должность главного тренера «Рубина» в апреле 2023 года. По итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги казанский клуб набрал 42 очка и расположился на восьмой строчке. Всего под руководством Рахимова «Рубин» провёл 44 матча во всех турнирах, в которых 19 раз победил, 10 раз сыграл вничью и 15 раз потерпел поражение.

До работы в «Рубине» Рахимов тренировал «Уфу», «Ахмат», «Амкар», московский «Локомотив».

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