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02:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Капелло: Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию в «ПСЖ», но всё равно многому научится

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о возможной адаптации в новой команде вратаря Матвея Сафонова, который, как ожидается, перейдёт во французский «ПСЖ».

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Капелло: Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию в «ПСЖ», но всё равно многому научится | Источник: Чемпионат.com

«Доннарумма — топ-вратарь, один из лучших на планете. Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию, но он всё равно научится очень многому. Удачи ему в Париже», — приводит слова Капелло «Советский спорт».

Напомним, Романо сообщил, что «ПСЖ» приобрёл Сафонова за сумму в размере € 20 млн. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до июня 2029 года. Подчёркивается, что Сафонов подпишет его после прохождения медицинских тестов.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн.

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