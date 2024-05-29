Капелло: Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию в «ПСЖ», но всё равно многому научится | Источник: Чемпионат.com

«Доннарумма — топ-вратарь, один из лучших на планете. Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию, но он всё равно научится очень многому. Удачи ему в Париже», — приводит слова Капелло «Советский спорт».

Напомним, Романо сообщил, что «ПСЖ» приобрёл Сафонова за сумму в размере € 20 млн. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до июня 2029 года. Подчёркивается, что Сафонов подпишет его после прохождения медицинских тестов.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн.