Бразильский чемпионат России. Придет ли в наш футбол российская молодежь?

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Сезон Российской премьер-лиги-2023/24 завершился шестой кряду победой питерского «Зенита». На сей раз победа была достигнута в максимально драматичной борьбе.

Молитва за победу

«Зенит» стал чемпионом благодаря выигрышу в последнем туре у ФК «Ростов» со счетом 2:1, а также поражению московского «Динамо» от «Краснодара».

Руководители «Зенита» радостно сообщили о справедливости подобного исхода, а наставник клуба Сергей Семак получил новый контракт сразу до 2030 года. Семак действительно был искренне рад победе и даже вознес благодарственную молитву, стоя на коленях посреди поля. И даже с тем, что «Зенит» — сильнейший клуб России, наверное, нет смысла спорить.

Но вот какой вопрос — а куда идет флагман российского футбола и какие цели перед собой ставит? Уже два сезона отечественный футбол живет под политическими санкциями, и главными турнирами для наших футболистов стали чемпионат и Кубок России. Известно, что любой кризис дает новые возможности для развития. Но как мы ими пользуемся?

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«Пять с половиной» человек

Про «привал» сборных с легкой руки РФС, который никуда двигаться не собирается, мы уже говорили. Как и про манипуляции с включением крымских клубов в чемпионат России, как и про лигу «Содружество», где команды новых российских регионов играют отдельно от РФС.

О том, как все это выглядит на третьем году СВО, говорилось уже не раз, но большим чиновникам от спорта мнение общественности неинтересно.

Поэтому давайте посмотрим на победивший в чемпионате флагман. В решающем для «Зенита» матче на поле в стартовом составе вышло три российских футболиста — 26-летний голкипер Денис Адамов, 29-летний защитник Вячеслав Караваев и 29-летний форвард Иван Сергеев. Четвертым россиянином был натурализованный бразилец Клаудиньо.

В рамках проведенных пяти замен на поле вышли два россиянина: 34-летний полузащитник Александр Ерохин на 74-й минуте, а также 19-летний полузащитник Дмитрий Васильев. Будущим российского футбола из перечисленных можно считать только последнего, которому доверили выйти аж на 8-й добавленной минуте.

Итого — «пять с половиной» россиян на 16 задействованных в ключевом матче игроков. Которые к победным голам оказались непричастны. Из достижений в протоколе — только желтая карточка Караваева.

Страхиня и Нуралы важнее, чем Дима и Саша

Но, может быть, это просто один матч?

Посмотрим статистику «Зенита» за весь сезон. В первой десятке по количеству проведенных минут лидирует россиянин Клаудиньо, но из природных соотечественников присутствуют только Сергеев (8-е место) и Караваев (10-е). Костяк, принесший чемпионство, — это все тот же Клаудиньо, а также колумбийцы Вильмар Барриос и Матео Кассьерра, бразильцы Вендел, Густаво Мантуан и Дуглас Сантос, а также серб Страхиня Эракович.

Что касается доверия российской молодежи, то оно таково: Дмитрий Васильев по количеству проведенных минут занимает в команде 21-е место. За сезон он сыграл 184 минуты — чуть больше двух полных матчей, которые были разбиты в восемь выходов на замену.

20-летний Александр Коваленко на замену выходил шесть раз, сыграв в общей сложности 61 минуту.

Вот и все развитие футбольной молодежи в составе чемпиона России-2023/24, если мы говорим о россиянах. А вот 22-летнему бразильцу Густаво Мантуану Сергей Семак доверяет. И 23-летнему сербу Страхине Эраковичу. Не жалуется на доверие и мощный 24-летний казахстанский защитник Нуралы Алип, по игровому времени немного отставший от Ивана Сергеева и опередивший Вячеслава Караваева.

А 18-летний бразилец Педро в сезоне провел примерно в два раза больше времени, чем Васильев и Коваленко, вместе взятые.

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Русский дух Кубка УЕФА

Обычно массовое использование легионеров объясняли необходимостью конкурировать с сильнейшими европейскими клубами в еврокубках. Еврокубков у «Зенита» нет два года, как нет и молодых россиян в составе, — про воспитанников уже и говорить не стоит.

А теперь вернемся назад, в счастливый для «Зенита» 2008 год, когда, обыграв в финале шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0, питерский клуб стал вторым в истории России обладателем Кубка УЕФА.

В решающем матче играли 7 российских футболистов, и оба мяча были на их счету — отличились Игорь Денисов и Константин Зырянов.

Лидер того «Зенита» Андрей Аршавин дебютировал в основе команды в 19 лет, а к 20 был уже основным игроком. С 19 лет за основу клуба стабильно играл Игорь Денисов, в 18 лет закрепился в составе «Крыльев Советов» Александр Анюков, в 20 лет стал звездой российского чемпионата Виктор Файзулин.

А в составе ЦСКА, выигравшего Кубок УЕФА в 2005 году, в финале вышли на поле 19-летний голкипер Игорь Акинфеев, 22-летние защитники Алексей и Василий Березуцкие, 21-летний полузащитник Юрий Жирков. Да что там — наставник армейцев Валерий Газзаев в полуфинале против «Пармы» выпускал на поле даже 16-летнего форварда Александра Салугина. В финале школьник Салугин был в числе запасных и стал таким же обладателем еврокубка, каким сейчас стал сидевший на лавке «Аталанты» 28-летний Алексей Миранчук.

Нынешний наставник «Зенита» Сергей Семак в составе «Асмарала» дебютировал в 17 лет, а в 19 лет он уже был капитаном ЦСКА.

И это все, ребята?

Рассказ о том, что-то поколение было «золотым», а нынешнее хуже, — это просто отговорки. За полгода до того, как газзаевский ЦСКА размазал в финале в Лиссабоне местный «Спортинг», в такую возможность не верил никто, кроме самого главного тренера армейцев. И тот прорыв ЦСКА во многом перевернул представление о возможностях нашего футбола, и спустя три года мы праздновали не только успех «Зенита», но и прорыв сборной России к бронзовым медалям чемпионата Европы.

А что мы видим сейчас? У несостоявшегося чемпиона «Динамо» есть 21-летний Константин Тюкавин, но он единственный молодой россиянин в топ-15 игроков клуба по проведенному времени. Скопинцеву и Фомину по 27 лет, Макарову 26 лет, а Федору Смолову — 34!

Даже у «Краснодара», некогда мечтавшего об 11 доморощенных футболистах в составе, в топ-10 игроков по сыгранному времени россиян только трое. И если 21-летний Никита Кривцов похож на будущее российского футбола, то 23-летний Эдуард Сперцян стал будущим футбола армянского.

Мы все время упираем на то, что спорт в России имеет важное социальное значение. Но мальчишки, которые сегодня начинают свой путь из любви к футболу, а не к суммам контрактов, ясно видят, что никакого доверия им не будет.

Ярмарка тщеславия

Может, поэтому все больше внимания молодой публики переходит к Медиалиге, которая еще не превратилась в бесконечное сражение амбиций топ-менеджеров, у которых, говоря словами уехавшего в Израиль рыжего политика, «очень много денег»?

Раздражавшее всех доминирование хоккейного ЦСКА Виктора Тихонова базировалось на воспитании все новых и новых звезд из числа советских юниоров.

Бессменный футбольный чемпион России последних лет интереса к этому не проявляет. А на него равняются и остальные.

И это значит, что все усилия детско-юношеских спортивных школ не стоят ни копейки, поскольку ни малейшей заинтересованности в их работе у ответственных товарищей. Аплодировать из ложи стадиона парням из Латинской Америки проще, чем растить новых Аршавиных и Акинфеевых.

Но тогда есть простой вопрос — а зачем вообще нужна эта бесконечная «ярмарка тщеславия»?