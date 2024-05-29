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15:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слишкович ушел из «Спартака» сразу после заявления о желании продолжить работу. Что случилось?

Еще пару дней назад хотел остаться.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Владимир Слишкович — точно самое яркое, что случилось со «Спартаком» в этом сезоне. Ассистент Гильермо Абаскаля подхватил красно-белых после отставки испанца, став исполняющим обязанности, и выдал отличный отрезок. Считалось, что босниец останется в «Спартаке» — но он внезапно покинул клуб.

Непобедимый Слишкович

«Спартак» оформил долгожданную многими болельщиками отставку Гильермо Абаскаля 14 апреля — после поражения от «Сочи». В тот же день стало известно, что и.о. станет «правая рука» Абаскаля — Владимир Слишкович.

Ранее босниец уже несколько раз подменял испанца, и всегда успешно — в 2022 году громил «Химки» 5:0, в 2023-м — «Крылья Советов» 3:0, а в 2024 году остановил «Зенит» — 0:0.

Слишкович использовал шанс и выступил успешно — в семи матчах РПЛ не проиграл ни разу. В Кубке получилось чуть хуже — хотя «Спартак» не проиграл «Зениту» и победил «Динамо», в финале Пути регионов сильнее оказалась «Балтика». Это поражение стало единственным для боснийского тренера.

Впрочем, «непобедимый Слишкович» Владимиру не нравится. «Правильнее будет сказать “непобедимая команда”, а не Слишкович», — говорил тренер в интервью «СЭ».

Источник: РИА "Новости"

Хотел остаться, но ушел

На фоне таких выступлений было немало разговоров о том, чтобы оставить Слишковича на постоянной основе. В «Спартаке» отвечали уклончиво — например, генеральный директор Олег Малышев: «Думаю, что сейчас наша команда находится в таком положении, что каждая следующая игра — финал. Мы идем от матча к матчу. У нас есть дедлайн, когда объявим главного тренера, но я его сказать не могу».

Спортивный директор Томаш Амарал в начале мая был чуть конкретнее: «Конечно, мы рассматриваем Слишковича как тренера. Мы рассматриваем его как тренера для подготовки к следующему матчу. Что касается его будущего, процесс происходит как в скаутинге. У нас есть шорт-лист, и Владимир там есть».

После поражения от «Балтики» красно-белые объявили имя нового тренера — им стал Деян Станкович. Параллельно в «Спартаке» заявили, что Владимир Слишкович останется в тренерском штабе — такой вариант рассматривался изначально.

Уже после завершения сезона в интервью «СЭ» Слишкович рассказал, что пока еще эту опцию ни с кем не обсуждал — но ему интересно: «У нас еще предстоит встреча [с Амаралом]. Было бы мне интересно работать в штабе? Да, конечно. Хочу узнать, что хочет новый тренер, как планирует построить игру. Для меня важен “Спартак”. Будет интересно обмениваться взглядами с новым тренерским штабом. Посмотрим, что из этого выйдет».

А через два дня «Спартак» объявил, что Слишкович покидает команду по собственному желанию. Кажется, что из-за желания стать главным — о такой мечте заявлял сам Владимир: «Кто-нибудь осознанно желал работать лишь ассистентом главного тренера? Всегда есть амбиции взобраться на ступень выше по должности».

Позже это фактически подтвердила агент боснийца Марьяна Кашчелан: «Владимир ушел из “Спартака” по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров красно-белых за всю историю, кто уходил из клуба сам. Слишкович показал, что он отличный тренер, но еще и замечательный человек. Он поставил “Спартак” и себя выше своих интересов. Владимир считает, что команде будет спокойней начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе.

Тут не вопрос денег, причина ухода не в том, что Слишкович и “Спартак” не договорились по деньгам. Он ушел по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду».

Источник: РИА "Новости"

Сам Слишкович высказался кратко: «Конечно, мне хотелось бы в будущем снова стать главным тренером “Спартака”. 100%».

О дальнейших планах тренера на данный момент не сообщается.

Автор: Артем Белинин

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