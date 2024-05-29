После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?

В среду «Локомотив» объявил об уходе Артема Дзюбы по завершении контракта, рассчитанного до 30 июня этого года. Впрочем, это была уже формальность — фактически о расставании объявил агент игрока Леонид Гольдман, назвав главного тренера Михаила Галактионова главным разочарованием. После такого трудовые отношения не продлевают.

Вопрос состоял не в том, останется Дзюба или нет, а куда отправится летом. И он пока повис в воздухе.

«Локо» ведь стал спасательным кругом для форварда зимой 2024 года. Тогда, напомню, ему пришлось пережить унижение после неудачного вояжа в Турцию — последняя на тот момент команда РПЛ, «Торпедо», была готова пригласить Артема, но не сразу, а только после знакомства на сборах. По сути, просмотр для ветерана — мощный удар по самооценке. Где-то рядом всплывал «Пари НН» — тоже не предел мечтаний для футболиста, который только вчера считался лучшим в стране, предметом обожания, голевой машиной.

И тут приглашение от статусного «Локомотива». В качестве благодарности Дзюба выдал роскошную весну-2023, выступая в роли лидера не только на поле, но и за его пределами. Далее последовала скромная осень и провальная весна-2024. С редкими и малоэффективными выходами на замену, закончившимися медийным взрывом негодования.

Что дальше? Китай и «Шанхай Шэньхуа», куда Артема отправляли, — точно нет. Леонид Слуцкий объяснил, что по законам заявки легионеров в местной лиге такой возможности летом нет даже в теории. Забыли.

В России еще полтора года назад, до «Локомотива», нормальных вариантов не возникало. С тех пор Дзюба стал заметно старше (через три месяца ему исполнится 36 лет) и медленнее. А токсичности не убавилось — спокойно воспринимать перевод в запас нападающий так и не научился, принимая такое тренерское решение как личное оскорбление. Мотивированный Артем обычно хорош, но есть ли еще физические ресурсы? Кто готов рискнуть и проверить?

Альтернативу, наверное, стоит поискать где-то в направлении Саудовской Аравии. Зарплаты там предлагают приличные, а интенсивность больше подходит ветерану на закате карьеры.