«Дурацкое решение». Губерниев — об уходе Слишковича из «Спартака»

«Это лишний раз говорит о том, что руководство “Спартака” приняло дурацкое решение. Его надо было оставлять. “Спартак” продолжает носиться из космоса через стратосферу к земле. Турбулентность будет продолжаться, а хочется спокойного полета, хорошего взлета и мягкой посадки. Пока что есть ощущение, что за штурвалом находится пилот, который, мягко говоря, нервничает. От этого страдает процесс», — заявил Губерниев в интервью Metaratings.ru.