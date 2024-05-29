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19:49 (мск), источник: Sport24

«Дурацкое решение». Губерниев — об уходе Слишковича из «Спартака»

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на уход боснийца Владимира Слишковича с поста помощника главного тренера московского «Спартака».

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«Дурацкое решение». Губерниев — об уходе Слишковича из «Спартака» | Источник: Sport24

Сегодня, 29 мая, 41-летний Слишкович покинул красно-белый клуб по собственному желанию.

«Это лишний раз говорит о том, что руководство “Спартака” приняло дурацкое решение. Его надо было оставлять. “Спартак” продолжает носиться из космоса через стратосферу к земле. Турбулентность будет продолжаться, а хочется спокойного полета, хорошего взлета и мягкой посадки. Пока что есть ощущение, что за штурвалом находится пилот, который, мягко говоря, нервничает. От этого страдает процесс», — заявил Губерниев в интервью Metaratings.ru.

С нового сезона главным тренером «Спартака» станет серб Деян Станкович.

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