«Дурацкое решение». Губерниев — об уходе Слишковича из «Спартака»
Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на уход боснийца Владимира Слишковича с поста помощника главного тренера московского «Спартака».
Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на уход боснийца Владимира Слишковича с поста помощника главного тренера московского «Спартака».
Сегодня, 29 мая, 41-летний Слишкович покинул красно-белый клуб по собственному желанию.
«Это лишний раз говорит о том, что руководство “Спартака” приняло дурацкое решение. Его надо было оставлять. “Спартак” продолжает носиться из космоса через стратосферу к земле. Турбулентность будет продолжаться, а хочется спокойного полета, хорошего взлета и мягкой посадки. Пока что есть ощущение, что за штурвалом находится пилот, который, мягко говоря, нервничает. От этого страдает процесс», — заявил Губерниев в интервью Metaratings.ru.
С нового сезона главным тренером «Спартака» станет серб Деян Станкович.