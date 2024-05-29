Тренер «Урала» не стал отвечать на вопросы после поражения от «Акрона»

«Понимаю, что у вас много вопросов, много негатива из-за этого результата, и это абсолютно по делу. Важно отметить то, что мы должны были найти хотя бы очко в чемпионате, чтобы не попасть в эти матчи. Сегодня результат и наша игра в атаке были очень плохие, в этом случае всегда виноват тренер. У нас еще есть 90 минут, чтобы из кожи вон вылезти, что-то сделать. У нас на протяжении всего сезона идут эти взлеты и падения. На этом вам спасибо, понимаю, что вопросы накопились, но я отвечу, наверно, в другой раз», — заявил Гончаренко на пресс-конференции, видео которой было опубликовано в официальном Telegram-канале «Урала».