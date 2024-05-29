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20:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Урала» не стал отвечать на вопросы после поражения от «Акрона»

Гончаренко: сегодня результат и игра «Урала» в атаке были очень плохие.

Урал
Акрон
Тренер «Урала» не стал отвечать на вопросы после поражения от Акрона" | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов после поражения от футболистов тольяттинского «Акрона» в первом стыковом матче за сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметив, что его команда была обязана набрать хотя бы одно очко в сезоне, чтобы вообще избежать переходных игр.

«Понимаю, что у вас много вопросов, много негатива из-за этого результата, и это абсолютно по делу. Важно отметить то, что мы должны были найти хотя бы очко в чемпионате, чтобы не попасть в эти матчи. Сегодня результат и наша игра в атаке были очень плохие, в этом случае всегда виноват тренер. У нас еще есть 90 минут, чтобы из кожи вон вылезти, что-то сделать. У нас на протяжении всего сезона идут эти взлеты и падения. На этом вам спасибо, понимаю, что вопросы накопились, но я отвечу, наверно, в другой раз», — заявил Гончаренко на пресс-конференции, видео которой было опубликовано в официальном Telegram-канале «Урала».

Встреча прошла в среду в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Акрона». Ответный матч пройдет в Жигулевске 1 июня. «Урал» завершил сезон РПЛ на 14-м месте в таблице, набрав в 30 матчах 30 очков. «Акрон» добился права побороться за путевку в элитный дивизион, заняв третью строчку в таблице Первой лиги.

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