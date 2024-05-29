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20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семенов и Ильин покинули грозненский «Ахмат»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Экс-футболист сборной России Андрей Семенов и нападающий Владимир Ильин покинули «Ахмат» по завершении контрактов, сообщается в официальном Telegram-канале грозненского клуба.

Ахмат
Семенов и Ильин покинули грозненский «Ахмат» | Источник: Спорт РИА Новости

Семенов провел в составе «Ахмата» 11 сезонов, был капитаном команды. Всего за грозненцев 35-летний защитник отыграл 289 матчей и забил восемь мячей. До «Ахмата» футболист выступал за саратовский «Сокол», новотроицкую «Носту», «СКА-Хабаровск» и пермский «Амкар».

С 2014 по 2021 год Семенов регулярно вызывался в сборную России. На счету Семенова 27 матчей за национальную команду, он входил в состав сборной на чемпионатах мира 2014 и 2018 года, но не провел ни одной игры. На Евро-2020 Семенов вышел в стартовом составе на матч против сборной Бельгии (0:3), но в оставшихся двух матчах россиян на турнире участие не принимал.

Ильин выступал за «Ахмат» с 2020 по 2021 год и потом вернулся в состав грозненского клуба в 2022 году после сезона в составе «Краснодара». Всего за «Ахмат» 32-летний нападающий отыграл 102 матча и забил 22 мяча.

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