Семенов и Ильин покинули грозненский «Ахмат»

Семенов провел в составе «Ахмата» 11 сезонов, был капитаном команды. Всего за грозненцев 35-летний защитник отыграл 289 матчей и забил восемь мячей. До «Ахмата» футболист выступал за саратовский «Сокол», новотроицкую «Носту», «СКА-Хабаровск» и пермский «Амкар».

С 2014 по 2021 год Семенов регулярно вызывался в сборную России. На счету Семенова 27 матчей за национальную команду, он входил в состав сборной на чемпионатах мира 2014 и 2018 года, но не провел ни одной игры. На Евро-2020 Семенов вышел в стартовом составе на матч против сборной Бельгии (0:3), но в оставшихся двух матчах россиян на турнире участие не принимал.