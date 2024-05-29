Главный тренер «Акрона» рассказал, за счет чего его команда смогла обыграть «Урал» в стыках | Источник: Sport24

— Что я испытываю? Я испытываю гордость за ребят, испытываю большое счастье. Выиграли у очень сильной команды. Теперь двигаемся дальше.

— Команда дотерпела и дождалась своего момента?

— Сложно это признать. В первом тайме много владели мячом, создавали моменты. Подходы точно были. Что касается второго тайма… мы играли против сильной команды. На какой‑то момент отошли, дали аритмии игре, но потом вышли и забили два мяча. Все абсолютно закономерно.

— Как прокомментируете замены?