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21:00 (мск), источник: Sport24

Главный тренер «Акрона» рассказал, за счет чего его команда смогла обыграть «Урал» в стыках

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победу своей команды в игре против «Урала» (2:0) в рамках переходных матчей.

Акрон
Урал
Главный тренер «Акрона» рассказал, за счет чего его команда смогла обыграть «Урал» в стыках | Источник: Sport24

— Что я испытываю? Я испытываю гордость за ребят, испытываю большое счастье. Выиграли у очень сильной команды. Теперь двигаемся дальше.

— Команда дотерпела и дождалась своего момента?

— Сложно это признать. В первом тайме много владели мячом, создавали моменты. Подходы точно были. Что касается второго тайма… мы играли против сильной команды. На какой‑то момент отошли, дали аритмии игре, но потом вышли и забили два мяча. Все абсолютно закономерно.

— Как прокомментируете замены?

— Всегда борются интуиция и мысль. Что первичнее? Наверное, интуиция, которая подкреплена мыслью. Просто есть игроки, в которых мы верим и на которых рассчитываем, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

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