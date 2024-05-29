Главный тренер «Акрона» рассказал, за счет чего его команда смогла обыграть «Урал» в стыках
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победу своей команды в игре против «Урала» (2:0) в рамках переходных матчей.
Акрон
Урал
— Что я испытываю? Я испытываю гордость за ребят, испытываю большое счастье. Выиграли у очень сильной команды. Теперь двигаемся дальше.
— Команда дотерпела и дождалась своего момента?
— Сложно это признать. В первом тайме много владели мячом, создавали моменты. Подходы точно были. Что касается второго тайма… мы играли против сильной команды. На какой‑то момент отошли, дали аритмии игре, но потом вышли и забили два мяча. Все абсолютно закономерно.
— Как прокомментируете замены?
— Всегда борются интуиция и мысль. Что первичнее? Наверное, интуиция, которая подкреплена мыслью. Просто есть игроки, в которых мы верим и на которых рассчитываем, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».