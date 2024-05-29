«Краснодар» предложил «Оренбургу» деньги и Эктова за Воробьёва

«Краснодар» в целом готов активировать опцию выкупа в € 2 млн, но сейчас хочет снизить стоимость за счёт включения в сделку Эктова. При этом ожидается, что скоро в переговоры вступят «Динамо» и «Локомотив», — добавил источник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Воробьёв принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.