Теперь мы знаем, куда уходит Чалов. «Барселона» и «Бавария» назначили новых тренеров. Трансферы и слухи дня
Возвращаем традиционный дайджест.
Московский «Локомотив» объявил о расставании сразу с тремя футболистами, у которых закончился контракт. Клуб покинули нападающий Артем Дзюба, полузащитник Рифат Жемалетдинов и защитник Станислав Магкеев — все они стали свободными агентами.
Представитель Дзюбы Леонид Гольдман при этом заявил, что его клиент узнал об уходе из «Локомотива» лишь из соцсетей. По данным Гольдмана, с Дзюбой никто не общался лично: «Насколько мне известно, у руководства и тренерского штаба с Артемом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним. Узнали об этой новости из социальных сетей. В целом расставание было ожидаемым и не стало ни для кого сюрпризом, но, наверное, можно было как-то это все сделать по-человечески. Артем был на связи со многими игроками, персоналом. Многие все понимали, говорили слова благодарности».
После назначения Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено, что Владимир Слишкович, под руководством которого красно-белые заканчивали сезон-2023/24, останется в новом штабе. Однако теперь подоспела молния: Слишкович все же покидает Москву — по собственному желанию.
«Слишкович помог команде достойно провести концовку сезона: под его руководством красно-белые не потерпели ни одного поражения в матчах РПЛ. Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть на “Лукойл Арене”! Спасибо и удачи!» — говорится в сообщении «Спартака».
Мурад Мусаев, который вернулся в «Краснодар» по ходу сезона-2023/24, сменив Владимира Ивича, продолжит работу в качестве главного тренера команды. 29 мая было объявлено, что Мусаев и «Краснодар» продлили действующий контракт до 31 мая 2026 года.
26-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По данным сайта Transfermarkt, переговоры с московским клубом по поводу трансфера Чалова ведет «Марсель».
Напомним, что ранее брат Чалова Даниил подтвердил, что Федор грядущим летом покинет ЦСКА. Цвета будущей команды брата Даниил назвал «сине-белыми» — именно в таких выступает «Марсель».
Мюнхенская «Бавария» официально объявила о назначении 38-летнего Венсана Компани новым главным тренером команды. Контракт немецкого клуба с бельгийцем рассчитан до лета 2027 года. «Баварии» придется заплатить за Компани солидную компенсацию: «Бернли», где работал Венсан, получит за него от 10 до 15 миллионов евро.
«Барселона» тоже нашла нового тренера — им стал бывший наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Контракт каталонцев с 59-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Для меня большая честь и мечта подписать контракт с “Барселоной” и работать в этом великом клубе. Я с нетерпением жду начала работы. Это невероятный клуб. Я выигрывал титулы с “Баварией” и хотел бы продолжить этот путь с “Барселоной”. Вместе мы можем многого добиться, и это самое главное», — заявил Флик.
Автор: Николай Соников