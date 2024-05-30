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10:07 (мск), источник: Sport24

Теперь мы знаем, куда уходит Чалов. «Барселона» и «Бавария» назначили новых тренеров. Трансферы и слухи дня

Возвращаем традиционный дайджест.

ЦСКА
Локомотив
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БарселонаПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Sport24

Что в России

«Локомотив» расстался с Дзюбой, Жемалетдиновым и Магкеевым

Московский «Локомотив» объявил о расставании сразу с тремя футболистами, у которых закончился контракт. Клуб покинули нападающий Артем Дзюба, полузащитник Рифат Жемалетдинов и защитник Станислав Магкеев — все они стали свободными агентами.

Источник: Спорт-Экспресс

Представитель Дзюбы Леонид Гольдман при этом заявил, что его клиент узнал об уходе из «Локомотива» лишь из соцсетей. По данным Гольдмана, с Дзюбой никто не общался лично: «Насколько мне известно, у руководства и тренерского штаба с Артемом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним. Узнали об этой новости из социальных сетей. В целом расставание было ожидаемым и не стало ни для кого сюрпризом, но, наверное, можно было как-то это все сделать по-человечески. Артем был на связи со многими игроками, персоналом. Многие все понимали, говорили слова благодарности».

  • В минувшем чемпионате России «Локомотив» финишировал на четвертом месте.

Слишкович все же ушел из «Спартака» — хотя обещал остаться

После назначения Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено, что Владимир Слишкович, под руководством которого красно-белые заканчивали сезон-2023/24, останется в новом штабе. Однако теперь подоспела молния: Слишкович все же покидает Москву — по собственному желанию.

Источник: ФК "Спартак" Москва

«Слишкович помог команде достойно провести концовку сезона: под его руководством красно-белые не потерпели ни одного поражения в матчах РПЛ. Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть на “Лукойл Арене”! Спасибо и удачи!» — говорится в сообщении «Спартака».

Мусаев остается в «Краснодаре»

Мурад Мусаев, который вернулся в «Краснодар» по ходу сезона-2023/24, сменив Владимира Ивича, продолжит работу в качестве главного тренера команды. 29 мая было объявлено, что Мусаев и «Краснодар» продлили действующий контракт до 31 мая 2026 года.

  • В последнем туре чемпионата России сезона-2023/24 «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0), благодаря чему чемпионом стал «Зенит».

«Марсель» ведет переговоры по Чалову

26-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По данным сайта Transfermarkt, переговоры с московским клубом по поводу трансфера Чалова ведет «Марсель».

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что ранее брат Чалова Даниил подтвердил, что Федор грядущим летом покинет ЦСКА. Цвета будущей команды брата Даниил назвал «сине-белыми» — именно в таких выступает «Марсель».

  • В прошедшем сезоне Лиги 1 «Марсель» финишировал восьмым.
  • Пьер-Эмерик Обамеянг из «Марселя» в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, забив 10 голов.

Что в Европе

«Бавария» нашла нового тренера — это Компани

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о назначении 38-летнего Венсана Компани новым главным тренером команды. Контракт немецкого клуба с бельгийцем рассчитан до лета 2027 года. «Баварии» придется заплатить за Компани солидную компенсацию: «Бернли», где работал Венсан, получит за него от 10 до 15 миллионов евро.

  • В сезоне-2022/23 «Бернли» под руководством Компани поднялся из Чемпионшипа в АПЛ, а в прошедшем сезоне — вылетел обратно, заняв 19-е место.

Флик возглавил «Барселону» после ухода Хави

«Барселона» тоже нашла нового тренера — им стал бывший наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Контракт каталонцев с 59-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Для меня большая честь и мечта подписать контракт с “Барселоной” и работать в этом великом клубе. Я с нетерпением жду начала работы. Это невероятный клуб. Я выигрывал титулы с “Баварией” и хотел бы продолжить этот путь с “Барселоной”. Вместе мы можем многого добиться, и это самое главное», — заявил Флик.

  • В сезоне-2019/20 Флик выиграл с «Баварией» золотой требл. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» Флика тогда разгромила «Барселону» со счетом 8:2.

Автор: Николай Соников

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