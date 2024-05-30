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11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не вижу причин отказываться от российского паспорта». Гарре не бросит Самару ради топов?

Интервью со звездой «Крыльев», которая мечтает о сборной Аргентины, кайфует в России и с трудом учит язык.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Крылья Советов"

Этот сезон для Бенхамина Гарре, одного из лучших игроков «Крыльев», получился трудным: травма, длительное восстановление, вторая травма на тренировке и возвращение на поле. В интервью «Чемпионату» вингер самарского клуба подвёл итоги сезона, рассказал, считает ли себя лидером команды и как оценивает шансы попасть в сборную Аргентины. А ещё как изменилась его жизнь в России.

У «Краснодара» нет таких индивидуально сильных футболистов, как в «Зените» или «Динамо»

— Как оценишь результаты «Крыльев» в этом сезоне?
 — У нас есть позитивный баланс. Мы хорошо начали, в первых матчах на равных сражались с сильнейшими командами лиги, были даже на первом месте. Потом нам не везло — из-за травм выбыли очень важные игроки. Когда играешь в лиге, где очень много матчей, самое главное — стабильность. Её мы и старались добиться, чтобы быть наверху. Если в первой части чемпионата всё делали хорошо, то во второй — немного недоработали.

— Есть понимание, что случилось с результатами после зимы?
 — Были игры, в которых важные игроки получали серьёзные травмы: Гленн [Бейл], Солдатенков, Ежов. У Цыпченко была травма в начале чемпионата, в самом первом матче, хотя прошлый сезон был для него отличным. Я тоже травмировался. Когда команда стабильна, нет травм — набираются очки на протяжении всего сезона. В этом вся разница.

Источник: ФК "Крылья Советов"

— Из-за травмы и восстановления ты пропустил практически всю межсезонную подготовку. Сложно вернуться в форму?
 — Сложно. В первой части сезона я показал хорошие результаты — поднял высокую планку. А когда у игрока всё хорошо получается, от него будут требовать ещё больше. Но я спокоен, потому что со своей стороны всегда делаю всё, чтобы быть как можно лучше. Чтобы быть здоровым, нужно играть и набирать минуты на поле. Сколько бы игрок ни тренировался, в каждом матче разный ритм. И чтобы быть в хорошей форме, надо играть. Что я и делаю. Весной с «Краснодаром» вышел на 10 минут, с «Оренбургом» сыграл чуть больше, с «Ахматом» — час, а с «Динамо» уже провёл на поле 80 минут.

— «Краснодар» сильно поменялся в этом сезоне?
 — С ними тяжело играть. Но у них нет футболистов, которые так сильны индивидуально, как в «Зените» или «Динамо». «Краснодар» умеет забивать, есть хорошие защитники, в целом в команде много сильных игроков — Алонсо, Кордоба, Сперцян. Конечно, у них есть индивидуальное мастерство, но успех команды — скорее общий.

— Если бы не травма, не кажется, что ты был бы лучшим игроком сезона?
 — Может быть. Первую часть сезона я провёл хорошо, показал хороший уровень, забивал. Однако важна стабильность. Сначала ты играешь хорошо, а потом не играешь вообще. Но это уже прошло, я вернулся на поле.

— На твой взгляд, кто достоин звания лучшего игрока сезона?
 — Таких много. Сложно назвать одного: Глушенков проявил себя хорошо, Тюкавин, Сперцян много помогает «Краснодару» голами и передачами. Ещё Клаудиньо, Кассьерра много забил, Кордоба — важнейший нападающий для «Краснодара».

— С какой из команд РПЛ сложнее всего играть?
 — Со всеми грандами всегда сложно играть: с «Зенитом», «Краснодаром», «Динамо». Также «Локомотив» в этом году хорошо провёл два матча с нами.

— Ты считаешь себя лидером «Крыльев»?
 — Лидер должен оставаться им каждый день, не только в матчах. Я стараюсь быть примером в тренировочном процессе, показывать своё профессиональное отношение, работая в зале и на поле, правильно восстанавливаясь после нагрузок. Но я не думаю о том, лидер я или нет. Важнее быть профессионалом и выкладываться на поле, чтобы приносить результат.

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«В декабре было одно чёткое предложение»

— Всегда очень много слухов об интересе других клубов к тебе. За это время были хорошие предложения?
 — Если честно, не знаю. Знаю только, что в декабре было одно чёткое предложение. Назвать клуб не могу. И сейчас не думаю об этом. Важно хорошо тренироваться и играть. Если вдруг завтра появится хорошее предложение, которое устроит «Крылья» и меня, — подумаю. Но сейчас я сосредоточен на игре за «Крылья».

— А интерес от «Зенита» к тебе был?
 — Не знаю, насколько это правда.

— Обсуждал ли с «Крыльями» своё будущее?
 — Конечно. Любой игрок, который прогрессирует, хочет двигаться дальше. Как уже сказал, если будет хорошее предложение — подумаю. Мне комфортно, и я чувствую себя нужным «Крыльям». Пока у меня ещё небольшая карьера, 23 года, а я был в Англии, Аргентине, играю в России. И чувствую себя на своём месте.

— За какой клуб хотел бы сыграть, если бы была возможность выбрать любой?
 — Ох, любой захочет играть в лучшем клубе мира. Если бы была возможность, выбрал бы «Барселону». Также мне очень нравится итальянская лига, поэтому «Милан» или «Интер». Это клубы с историей.

— Как бы описал Осинькина как тренера и человека?
 — Он очень близок с игроками — это важно. Ты должен чувствовать доверие к тренеру. Ещё здорово, что он эмоциональный человек. Также Осинькин даёт много свободы игрокам на поле, и мне это только помогает показывать свой уровень.

Источник: Соцсети

— Какая твоя главная мечта в футболе?
 — Самая заветная мечта как футболиста — сыграть за сборную Аргентины. Я был в сборных U15, U17 и U20. Но главное — играть за основную команду.

— В «Крыльях» это реально?
 — Надо быть реалистом. Сборная Аргентины — самая сильная в мире. Именно поэтому она выиграла чемпионат мира. Футболисты сборной играют в лучших клубах планеты, лучших лигах. РПЛ — сильная лига, но, чтобы попасть в сборную, я должен играть в лучшей лиге и показывать высокие результаты на протяжении сезона. Я ещё молод, и у меня есть возможность прогрессировать и исполнить свою мечту.

— Ты советовал Ороско ехать играть в Россию?
 — Да. Он говорил со мной, когда у него появился вариант с «Крыльями». Я сказал, что переезд сюда будет прогрессом, шагом вперёд. Игроки из Аргентины мечтают играть в Европе. Оказаться здесь — привилегия. Франко — молодой, хороший футболист. Уверен, что в следующем сезоне ему будет легче.

— Недавно ты сказал, что в мире нет ни одного игрока, кто был бы похож на Месси. На твой взгляд, когда появится второй Месси?
 — Это великий игрок, и вопрос сложноват. Но первый, о ком я подумал — молодой футболист «Барселоны» Ламин Ямал. У него может быть отличная карьера, учитывая его возраст и данные. Но сравнивать с Месси всё равно сложно. Таких игроков, как Месси, Марадона и Пеле, очень сложно превзойти. Надо ждать.

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«Сложно проложить дорогу из Аргентины в Европу. Россия — хорошая ступень»

— Почему аргентинцам нравится приезжать играть в Россию?
 — Очень сложно проложить себе дорогу из Аргентины в Европу. А Россия — хорошая ступень. Даёт шанс оказаться на европейском рынке, что очень важно для меня после того, как я вернулся из Англии. И это касается не только спорта. Не стоит забывать и про экономику. Когда у тебя появляется семья, твои интересы меняются. Так что вопрос зарплаты тоже важен, чтобы обеспечить своим детям хорошее будущее.

— Правильно понимаю, что жизнь в России лучше, чем в Аргентине, если говорить о деньгах?
 — В хороших клубах Аргентины большие зарплаты. В Самаре, если сравнивать, ситуация с зарплатой поменялась. Но я пришёл в «Крылья» не ради денег. Это второстепенно. Я очень хотел вернуться в Европу. Когда «Крылья» вышли на меня, они были очень заинтересованы. Если клуб показывает такой интерес, хочет именно тебя — это превыше всего остального.

— Твой дедушка играл с Марадоной. На твой взгляд, есть ли у тебя что-то общее с ним по игре?
 — Мой дедушка был защитником, это наше с ним различие. Он чемпион мира. Для меня и моей семьи он большой пример. Но в первую очередь я на него смотрю как на своего дедушку, а уже во вторую — как на футболиста.

Источник: AP 2023

— Ты говорил, что Гвардиола — лучший тренер в твоей жизни. Что-то поменялось?
 — Нет, Пеп всё ещё лучший. Но в моей карьере было не так много тренеров, потому что мне всего 23 года. Он отличный специалист, показывает отличный футбол, выигрывает с «Сити». Он учит молодых игроков, даёт им возможность вырасти.

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«Нет никаких проблем, чтобы получить российское гражданство»

— Как поменялась твоя жизнь за время в России?
 — Я живу тут уже полтора года. Сейчас чувствую себя здесь как дома. Важно, что семье здесь тоже хорошо. Моя жена и дочь счастливы. Дочь ходит в садик, у неё есть друзья, она учит английский в два с половиной года. Также понимает и русский. Это самое важное. Сложно наслаждаться футболом, если твоей семье плохо. Но у нас всё хорошо.

— Есть вещи, к которым ещё не можешь привыкнуть в России?
 — Язык! Моё обучение продвигается очень плохо.

— По-русски ещё не говоришь?
 — Пока нет. Я понимаю, однако знаю очень мало слов. Стараюсь учить, но это очень сложно! Я говорил с другими аргентинцами, они считают, что очень сложно выучить русский. У моей дочери есть в садике учителя из Панамы, Колумбии и Африки. Они говорят: чтобы научиться хорошо говорить на русском, потребуется упорно заниматься примерно два года. Но у нас в клубе ребята говорят на английском, испанском. Русские игроки тоже знают английский, поэтому мы спокойно общаемся.

— Мансилья говорил, что не понимает, когда русские игроки сидят за столом в телефонах. Что думаешь?
 — В Аргентине, если ты сидишь за столом с командой, ты не должен пользоваться телефоном. Это знак уважения. Достал телефон — штраф. Ведь ты можешь побыть с командой, узнать, что они думают. В аргентинских командах очень важны хорошие отношения между игроками. Мы проводим с одноклубниками и тренерами больше времени, чем с семьёй. Но это вопрос различных культур и стиля жизни в России и Аргентине.

Источник: Соцсети

— Любимый вопрос: почему аргентинцы пьют мате?
 — Это связано с нашими традициями. Мате — то, что объединяет нас. Это хорошая возможность провести с кем-то время. Те, кто не пробовал напиток, не понимают, зачем мы постоянно его пьём. Но это просто как выпить чашку чая. Дома я пью чай, в Англии тоже его пил. В других странах могу выпить кофе. Но мате всегда с нами, когда мы болтаем или куда-то едем. Это объединяет аргентинцев в семью.

— В России тяжело купить хороший мате?
 — Нет. В Москве есть хорошие магазины, можно даже купить всё необходимое для приготовления. Я в хороших отношения с Мансильей. Когда приехал играть в «Крылья», он сказал, где в Москве можно купить хороший мате. Но чаще мне привозят его из Аргентины, так что никаких проблем в этом вопросе нет.

— Как проводишь свободное время в Самаре?
 — С семьёй. Предпочитаю отдохнуть, поиграть во что-нибудь с дочерью, провести время с женой. Много времени занимает футбол, поэтому стараюсь после него всегда быть с семьёй. Нравится ходить по магазинам, чтобы купить что-то для дома.

— У тебя есть возможность получить российский паспорт. Сейчас хотел бы получить гражданство?
 — Всегда, когда задают этот вопрос, отвечаю: нет никаких проблем, чтобы получить российское гражданство. Это помогло бы облегчить клубу задачу с поиском места для иностранца. Так что если это поможет, не вижу причин отказываться от российского паспорта.

«В “Сити” много общался с Фоденом»

— Во сколько лет ты начал играть в футбол?
 — Даже не помню, когда впервые коснулся мяча. Я был очень маленьким. Папа говорит, что мне было два-три года. Вся моя семья играет в футбол: дедушка, отец, братья, мамины братья тоже. Футбол — мой жизненный путь.

— Когда пошёл в футбольную школу?
 — В первый раз — в четыре года, но моя мама сказала, что я слишком маленький и надо подождать. Вернулись, когда мне исполнилось пять лет. С тех пор всегда играю в футбол.

— Как ты оказался в молодёжке «Сити»?
 — Я был в аргентинском «Велесе», где начинал свой путь. В 15 лет со мной связались, чтобы заключить предварительное соглашение с «Сити», так как я был ещё маленьким и с итальянским паспортом. В 16 лет, имея итальянский паспорт, я смог оказаться в «Сити». В «Велесе» на тот момент у меня не было контракта.

Источник: Reuters

— Было сложно переехать жить на другой континент?
 — В тот момент — да. Но я был очень счастлив, что такое происходило в моей жизни. Тогда я переехал один, жил на базе с другими иностранцами и не говорил на английском. Началась новая сложная жизнь. Я старался быстро адаптироваться, но это было нелегко. В мой первый год в «Сити» «Велес», где я играл раньше, доставлял много проблем. Там жаловались: хотели больше денег, чем они заслуживали. Поэтому я не играл восемь месяцев. Тренировался целую неделю, но не играл, хотя мечтал об этом. Очень сложный период.

Однако потом всё было хорошо. Я начал учить язык. На второй год уже тренировался с основной командой, всё налаживалось. В тот момент было много ребят в команде, кто говорил на испанском, мы хорошо общались, например, с Эриком Гарсией и Адрианом Бернабе. С ребятами из Англии тоже были хорошие отношения. Одним из тех, с кем много общался, был Фил Фоден. У него были отличные отношения с иностранцами. Он хотел, чтобы они хорошо чувствовали себя в команде.

— Где тебе больше нравится жить — в России, Англии или Аргентине?
 — Хорошо там, где моя семья. Самое главное, чтобы им всё нравилось. Но если вернуться к сравнению, то это три совершенно разные страны. В Англии проходил этап взросления, когда я оказался один и всё делал сам. Аргентина — мой дом, где мои друзья, семья и привычки. В конце концов, я же вернусь туда. В России мне очень нравится и страна, и футбол, и стиль жизни. И везде я чувствую себя прекрасно.

— Чего больше всего хочешь в футболе сейчас?
 — Развиваться и прогрессировать! Я человек, который всегда хочет большего. После отпуска хочу вернуться и играть, как играл раньше. Хочу сражаться с лучшими игроками лиги. Хочу помогать команде. Если мы преуспеем, то у каждого игрока будет возможность попасть в лучшую команду или лигу.

Автор: Мария Куцубеева

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