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20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Михаил Кержаков: Я бы сказал, что и кто позор футбола, но на меня статью заведут

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, как он относится к оскорбительной кричалке: «Зенит» — позор российского футбола", которую ранее скандировали болельщики некоторых соперников сине-бело-голубых.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Михаил Кержаков: я бы сказал, что и кто позор футбола, но на меня статью заведут | Источник: Чемпионат.com

«После чемпионства злорадство немножко присутствовало из-за этих кричалок. Я вижу интервью людей, которые говорят: “Всё же понятно, народ у нас злится”. Я бы сказал сейчас про позор футбола, что это и кто это… Не буду, на меня статью заведут. Бог с вами, пускай будет так, ладно. Мы будем чемпионство выигрывать каждый раз и пускай будет так. Не там вы ищите проблему, господа», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, ранее эту кричалку скандировали, например, болельщики воронежского «Факела» во время игры 27-го тура чемпионата России с сине-бело-голубыми (1:1), за что были оштрафованы на 30 тыс. рублей.

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