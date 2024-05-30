Михаил Кержаков: Я бы сказал, что и кто позор футбола, но на меня статью заведут

«После чемпионства злорадство немножко присутствовало из-за этих кричалок. Я вижу интервью людей, которые говорят: “Всё же понятно, народ у нас злится”. Я бы сказал сейчас про позор футбола, что это и кто это… Не буду, на меня статью заведут. Бог с вами, пускай будет так, ладно. Мы будем чемпионство выигрывать каждый раз и пускай будет так. Не там вы ищите проблему, господа», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».