Из «Спартака» ушли еще два специалиста

В среду босниец Владимир Слишкович, завершавший сезон на посту главного тренера «Спартака», покинул московский клуб. Он стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 14 апреля после отставки испанца Гильермо Абаскаля. Под его руководством команда финишировала на пятом месте в таблице (50 очков), закончив чемпионат семиматчевой беспроигрышной серией. Во всех матчах при Слишковиче «Спартак» проиграл один раз — калининградской «Балтике» в финале пути регионов Кубка России (0:1).