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Спартак
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04:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Из «Спартака» ушли еще два специалиста

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе тренера вратарей Юрия Шишкина и физиотерапевта Карлоса Бартоломеу.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Из «Спартака» ушли еще два специалиста | Источник: Спорт РИА Новости

Оба специалиста работали в стане «красно-белых» с 2023 года.

В среду босниец Владимир Слишкович, завершавший сезон на посту главного тренера «Спартака», покинул московский клуб. Он стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 14 апреля после отставки испанца Гильермо Абаскаля. Под его руководством команда финишировала на пятом месте в таблице (50 очков), закончив чемпионат семиматчевой беспроигрышной серией. Во всех матчах при Слишковиче «Спартак» проиграл один раз — калининградской «Балтике» в финале пути регионов Кубка России (0:1).

В новом сезоне главным тренером «Спартака» будет серб Деян Станкович, с которым клуб подписал двухлетний контракт.

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