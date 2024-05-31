В 2008 году Газзаев выгонял Игнашевича из ЦСКА

«Валерий Георгиевич вспыльчивый человек, он 100% поменял бы свое мнение. На самом деле он не забрал повязку у Сергея, а выгнал из команды. И команда впряглась за Игнашевича. Мы все вместе — Игорь Акинфеев, я, Васин, то есть кто был уже постарше — пошли к Валерию Георгиевичу. Он всегда вспыльчивый человек. Но на тот момент Валерий Георгиевич уже успокоился и сказал, что тогда повязка перейдет к другому», — заявил Березуцкий в подкасте на YouTube-канале «Это футбол, брат!».