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05:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: Хиддинк поздравил с выходом в РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал, что бывший рулевой сборной России и «Анжи» Гус Хиддинк поздравил его с выходом клуба в Российскую Премьер-Лигу.

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Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: Хиддинк поздравил с выходом в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Честно, ни с кем из ребят не созванивался. Но многие сотрудники того “Анжи” написали мне. Переводчики, персонал… Ну и Гус Хиддинк поздравил с выходом! Причём он не знал изначально. Я ему сам написал, когда мы вышли в РПЛ. Пообщались, поздравил. Он вообще всегда с теплотой вспоминает время в Махачкале», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке портала Transfermarkt, составляет € 7,43 млн.

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