Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: Хиддинк поздравил с выходом в РПЛ

«Честно, ни с кем из ребят не созванивался. Но многие сотрудники того “Анжи” написали мне. Переводчики, персонал… Ну и Гус Хиддинк поздравил с выходом! Причём он не знал изначально. Я ему сам написал, когда мы вышли в РПЛ. Пообщались, поздравил. Он вообще всегда с теплотой вспоминает время в Махачкале», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».