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18:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» и белорусский «Арсенал» заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский футбольный клуб «Локомотив» договорился о сотрудничестве с белорусским «Арсеналом» из Дзержинска, сообщается на сайте железнодорожников.

Локомотив
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«Локомотив» и белорусский «Арсенал» заключили соглашение о сотрудничестве | Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого клубы направят усилия на подготовку резерва и повышение уровня мастерства игроков обеих команд, в пятницу подписали генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко и учредитель «Арсенала» Алексей Мелешкевич. На данный момент в «Арсенале» играют выпускники академии «Локомотива» Егор Погостнов, Дмитрий Радиковский, Данила Годяев и Вадим Арутюнян.

«Сотрудничество будет проходить по многим направлениям. Это не только совершенствование системы подготовки футболистов, которая включает в себя и медицинское направление, а также использование современных технологий. Мы готовы содействовать развитию тренерских кадров, подготовке специалистов в сфере футбола. Нам важно, чтобы в результате нашего сотрудничества увеличилось количество детей, занимающихся футболом, а также болельщиков. На наш взгляд, высший дивизион Беларуси обладает большим потенциалом для развития, а сотрудничество наших клубов даст дополнительный импульс для этого», — сказал Леонченко.

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