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18:53 (мск), источник: Sport24

«Ахмат» официально объявил об уходе лучшего бомбардира в истории клуба в РПЛ

Нападающий Мохамед Конате покинул «Ахмат», его контракт подошел к концу, об этом сообщает пресс‑служба грозненского клуба.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
«Ахмат» официально объявил об уходе лучшего бомбардира в истории клуба в РПЛ | Источник: РИА "Новости"

Форвард выступал за «Ахмат» с лета 2021 года. Всего за команду он провел 90 матчей, забил 34 мяча и отдал три голевые передачи. Он лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ.

«Ахмат» — клуб, который дал мне шанс проявить себя. Я здесь прогрессировал, это было прекрасное время. Тяжело расставаться, но это жизнь. Спасибо руководству, тренерам, моим партнерам, всему штабу. «Ахмат» всегда будет в моем сердце! Буду болеть и переживать за команду", — приводит слова Конате пресс-служба клуба.

Ранее агент Конате — Дмитрий Селюк — сообщил для Sport24, что форвард хочет сделать шаг вперед в карьере и в финансовом плане.

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