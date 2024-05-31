«Ахмат» официально объявил об уходе лучшего бомбардира в истории клуба в РПЛ

Форвард выступал за «Ахмат» с лета 2021 года. Всего за команду он провел 90 матчей, забил 34 мяча и отдал три голевые передачи. Он лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ.

«Ахмат» — клуб, который дал мне шанс проявить себя. Я здесь прогрессировал, это было прекрасное время. Тяжело расставаться, но это жизнь. Спасибо руководству, тренерам, моим партнерам, всему штабу. «Ахмат» всегда будет в моем сердце! Буду болеть и переживать за команду", — приводит слова Конате пресс-служба клуба.